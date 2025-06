Esto tiran los millonarios a la basura en EE. UU.: "Hay muchas tesoros"

Un creador de contenido mexicano ha causado sensación en redes sociales al mostrar los sorprendentes hallazgos que encuentra entre la basura de vecindarios adinerados en Estados Unidos. Bajo el usuario @nelsonverduzcovlo en TikTok, este influencer ha captado la atención de miles de personas al revelar en video lo que los millonarios desechan, en ocasiones, completamente nuevo o en perfecto estado.

“Miren esta caja, está pesadita… Vamos a ver qué trae”, dice en uno de sus videos mientras examina diversos objetos. Entre sus hallazgos más comentados se encuentran un colchón inflable prácticamente nuevo, baterías en buen estado, artículos de cocina, bolsas de marca como Chanel, aunque vacías o deterioradas, y hasta cafés vencidos, que él mismo clasifica entre lo útil y lo inservible.

Pero sus descubrimientos no se limitan a lo doméstico. En otro de sus videos, mostró una serie de objetos abandonados que incluyen sillas, una guitarra, varias gorras y múltiples pares de tenis Nike en excelente estado. Incluso, en una ocasión se encontró con una nevera completamente nueva que había sido descartada sin motivo aparente.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención ocurrió cuando encontró una caja fuerte con llave y clave. “Dejaron su llave ahí. Esperemos que solamente se abra con la llave y no necesite de esta combinación”, comenta en el clip. Aunque la caja no se podía abrir fácilmente, el creador decidió llevársela para intentar desbloquearla con ayuda de tutoriales en YouTube. “Estas son muy caras, así que me la voy a llevar”, afirmó mientras muestra el lujoso vecindario donde fue encontrada.

Los videos de @nelsonverduzcovlo suman miles de reproducciones y generan todo tipo de reacciones. “En la llave está la clave y al lado de la caja”, “Me sentí como cuando veía Dora la exploradora diciéndole al teléfono ‘busca en el llavero’”, “México, potencia mundial”, “No se dejen engañar. Nadie bota nada, lo que botan es porque no sirve”, “La caja era tan de millonarios que el prota no sabía ni cómo se abre”; son algunos de los comentarios que se leen en sus videos.