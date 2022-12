EXCLUSIVO Con Consejo de Estado o sin él, seguiremos haciendo el Tedeum: Mon. Castro

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la realización del Tedeum, como se conoce la eucaristía que se lleva a cabo todos los 20 de julio en la Catedral Primada de Colombia. La razón corresponde al estudio de una demanda de un abogado quien considera que la realización del acto religioso viola los artículos 1, 13 y 19 de la Constitución Política que señalan que Colombia es un Estado social de derecho pluralista y en el cual se garantiza la libertad de cultos.

Según el demandante, “el Tedeum es una celebración católica que tiene como finalidad dar gracias a Dios por beneficios concedidos a los fieles, por lo cual el Estado al acoger una celebración de una religión en particular está negando la diversidad y el pluralismo que le exige la Constitución”.

Para la Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García, consagrar la celebración del Tedeum católico como parte de los actos protocolarios que el presidente de la República efectúa cada año en la conmemoración de la fiesta del 20 de julio es contrario a la Constitución.

“Se advierte de manera preliminar desconocimiento de los principios de Estado laico, pluralismo religioso, deber de neutralidad e igualdad de todas las confesiones ante la ley, sin que se vislumbre que el trato preferencial a la Iglesia Católica aparezca justificado en los criterios a que se han hecho alusión”, señala la decisión.

En diálogo exclusivo con BLU Radio, monseñor Luis Augusto Castro aseguró que pese a la decisión del alto tribunal, seguirán realizando la misa.

“Con Consejo de Estado o sin Consejo de Estado seguimos haciendo la eucaristía el 20 de julio en Colombia. Ya desde hace muchos años se sabía que se iba hacer una separación entre Iglesia del Estado, y eso significa pues que no asisten a este acto solemne de la eucaristía Tedeum como representantes del Estado sino como individuos. El Presidente de la República ha ido siempre, pero como una persona que participa sin pretender hacer un acto del Estado un acto público”, manifestó.

El líder católico aseguró que la iglesia está en toda la libertad de realizar la eucaristía y el Estado tiene la libertad de asistir o no asistir.

“De hecho, el no asistir como estado significa que el Estado no se matricula con una iglesia particular, porque sencillamente hay libertad de cultos. Esta es una práctica que se realiza desde hace tiempo, no sé porque ahora se les ocurrió hacer eso, me parece como extraño, pero no hay nada nuevo en el horizonte con esta decisión”, finalizó monseñor Luis Augusto Castro.

Cabe recordar que la Sala aseguró que la figura del presidente debe simbolizar "el pluralismo y la convivencia igualitaria y libre de las distintas creencias.

“Es un acto oficial de adhesión a la Iglesia Católica, enfatiza en una preferencia de credo en los festejos de una fiesta patriótica que involucra a todo el pueblo colombiano y su impacto primordial tiende a promover una religión en particular”, añadió la Sala.

La suspensión provisional se mantendrá mientras se define de fondo la demanda.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Ya fueron entregados a sus familiares los restos de Cristina del Pilar Guarín, desaparecida en el Palacio de Justicia.

-La Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordoñez lamentó el crimen de Cecilia Coicué, propietaria del predio donde está proyectada una zona de concentración de las Farc en Cauca.

-El Centro Democrático lamentó que a pesar de los recursos que ha interpuesto contra la pregunta del Plebiscito por la paz, esta aparezca en la tarjeta electoral oficial que presentó la Registraduría Nacional.

-La Comunidad en San Martín, Cesar, obligó a poner en reversa las máquinas con las que una multinacional pretendía iniciar la exploración para hacer fracking en la región.

-En Washington miembros de alto nivel del Gobierno colombiano acompañan esta tarde al fiscal Néstor Humberto Martínez en una conferencia sobre el proceso de paz con las Farc.