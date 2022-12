Excombatientes de las Farc buscan llevar su marca de confecciones a Europa

Un grupo de 25 excombatientes de las Farc y con limitaciones físicas que les dejó la guerra pasó de confeccionar uniformes y dotación para guerrilleros, a diseñar y producir bolsos para niños, ropa, carteras y otro tipo de accesorios con la marca que crearon durante su proceso de reincorporación y que hoy toca las puertas de Europa.

'Martín Batalla', gerente de Confecciones La Montaña, habló con BLU Radio sobre el origen, los alcances y retos que ahora tiene esta iniciativa que nació bajo un modelo cooperativo.

“Somos un grupo de alrededor de 120 excombatientes asociados a la cooperativa, del antiguo frente 36 del nordeste y Bajo Cauca y dentro de la cooperativa creamos este proyecto productivo que en realidad es la sastrería antigua del frente que ha sufrido todo el proceso de transición y ha pasado de hacer bolsos, equipos guerrilleros, chalecos y uniformes para la guerra y hoy estamos produciendo bolsos para niños en las escuelas, riñoneras, sudaderas, varias líneas en lo que tiene que ver con lo textil”, explicó Batalla.

El excombatiente, que hoy está al frente de la marca, advierte que la demanda ahora supera su capacidad productiva, pues han tenido dificultades para financiarse por dificultades en la implementación de los acuerdos de paz.

El proceso de implementación ha sido muy difícil para nosotros, el Estado no ha cumplido como debería, los recursos que se prometieron para los proyectos productivos no han sido desembolsados con tiempo entonces vienen funcionando con el esfuerzo y recursos propios. Hemos tenido tanto éxito que no damos abasto con la cantidad de pedidos”, explicó.

Confecciones La Montaña tiene clientes en todo el país y en este momento, 'Martín Batalla' se encuentra en Ámsterdam a la espera de concretar nuevos negocios y conseguir mayor viabilidad para su proyecto, que junto con otros de ecoturismo y venta de miel, se gestaron en el espacio de reincorporación de La Plancha, Anorí.

