¿Existen los volcanes en otras partes del sistema solar?

Este sábado, 24 de febrero, el líder de ciencias planetarias David Tovar estuvo en el programaTravesía Blu, donde habló de los diferentes tipos de volcanes.

David Tovar explicó que muchas personas no saben que los volcanes no solo están en la tierra, sino que también están en otras partes del sistema solar. También concluyó en que no hay solo volcanes de magma, sino que también existen los volcanes de hielo, que se llaman criovolcanes.

Los volcanes en general hacen erupción de diferentes maneras, por ejemplo en Islandia cómo están cubiertos de nieve, la explosión es más fuerte por el cambio de temperatura que recibe, en el momento en que la lava tiene contacto con la nieve o el hielo.

''Un volcán es una estructura que tiene diferentes formas y que facilitan el contacto del material caliente que está en el interior del planeta hacia el exterior'', dijo.

Además, aseguró que las personas siempre tienen en su cabeza la idea de un volcán cómo se pinta en una tarea del colegio, o cómo se van en los muñecos animados, pero que hay diversas formas, pues son estructuras que facilitan el contacto del material caliente que está en el interior del planeta hacia el exterior.

David Tovar compartió algunas rocas volcánicas, primero mostró una traída de Hawái, que tiene una composición geoquímica similar a las que se pueden encontrar en Islandia, como ejemplo, para que las personas puedan imaginar la que tiene en sus manos mientras explica, se centró en la similitud que puede tener con una piedra pomes.

Además, explicó por qué las piedras tienen esos 'huequitos' que se denominan vesículas, pero ¿con qué sentido son así? Resulta que el magma cuando está en profundidad en la tierra no es sólo líquido como muchos creen, sino que dentro de un volcán hay fases líquidas, sólidas y gaseosas.

Cuando se empieza a enfriarse el magma, se empieza a solidificar e inmediatamente empieza la elaboración de dicha roca y por eso los gases van a empezar a expandirse en la atmósfera; cuando hay mucho contenido de gases, se forman dichas vesículas, lo que indica que pueden ser erupciones muy explosivas porque el gas quiere salir a como dé lugar.

También, informó que un volcán se considera activo si ha estado en activación por los últimos diez años. A pesar de que haya hecho erupción hace mucho tiempo, si se encuentra en estudio por actividad volcánica se puede considerar que esté activo, de lo contrario no.