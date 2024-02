Exnovia de integrante de Piso 21 reveló que él le regaló un iPhone “barato": le llueven críticas

En el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas suelen estar bajo la lupa de la opinión pública, y esta vez no es la excepción. Dania Méndez, reconocida modelo y creadora de contenido mexicana, dio a conocer sorprendentes detalles sobre su relación pasada con Lorduy, integrante actual del popular grupo musical Piso 21.

La historia de amor entre Dania Méndez y Lorduy llegó a su fin en los últimos meses de 2021, aparentemente debido a una infidelidad por parte del cantante colombiano. Sin embargo, recientemente, en una participación en el podcast 'Un tal fredo', la influencer reveló que una situación aparentemente trivial fue el catalizador que la llevó a cuestionar la relación.

Dania Méndez compartió su decepción al recibir un regalo por parte de Lorduy. Aunque el colombiano le obsequió un iPhone 14, la versión no era la esperada por la influencer. Dania tenía planes de adquirir el iPhone 14 Pro Max, la versión más grande, ideal para sus necesidades de grabación de contenido.

La decepción de Dania fue palpable al darse cuenta de que Lorduy se compró el iPhone Pro Max para sí mismo y le dio la versión estándar a ella. "Yo me quedé pensando, pues me hubiera pedido dinero para que me comprara el Pro Max o nos hubiéramos comprado el mismo, pero por qué tú el Pro y yo el 14 (...) Desde ahí dije ‘creo que no estoy en el lugar correcto’”, aseguró.

La reacción de Dania ante el regalo no pasó desapercibida, y Lorduy, a pesar de haber elegido el color morado, el favorito de la influencer, notó que algo andaba mal. Esto llevó a una serie de comentarios desafortunados por parte de Lorduy, quien sugirió que Dania debería buscar a alguien con más recursos económicos.

"Noooo, pobrecita, mucha fuerza. Si sales de esta podrás salir de más, ánimo" y "Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros", "Lorduy es el que estaba en el lugar incorrecto", son algunos de los comentarios que se leen en el video.