Experto comparte cuatro consejos para aprender a generar o maximizar ingresos online

El experto Felipe Pérez estuvo en Blu 4.0, el primer programa de economía digital, innovación y emprendimiento del país dirigido por Juan Manuel Ramírez. En él, Pérez explicó a la audiencia sobre la forma en que se pueden generar ingresos desde la web.

“Cada persona tiene información, conocimiento y experiencia que otro ser humano necesita aprender. Y en este mundo online es posible conectarse muy fácilmente con otros, sin importar en qué parte del mundo estén. Miles de personas están dispuestas a pagar mucho dinero si encuentran alguien capaz de satisfacer sus necesidades”, aseguró Pérez.

Bajo esta premisa, Felipe Pérez-Anda creó un programa online de mentoría que sirve para descubrir ese conocimiento “monetizable”, el cual puede convertirse en un emprendimiento rentable para cualquier persona.

Según el experto en crear negocios online, la mayoría de personas en las redes sociales no las usan como medio de monetización. “En términos generales, más del 95 % de los usuarios de redes sociales en el mundo no les sacan provecho, las usan para perder el tiempo o ver la vida de famosos o influencers que no suman en los más mínimo para el desarrollo de la audiencia”, sostuvo.

¿Cómo aprovechar el potencial de las redes para volverlo un emprendimiento?

“Aquí no se trata de volver a todas las personas mentores profesionales que pasan muchas horas en capacitaciones, sino de ayudarles a los demás a descubrir su súper poder, esa habilidad que tienen de hacer algo porque sienten pasión y son excepcionales en eso”, dice Pérez-Anda.

¿Cómo llegar a un público que requiere conocimiento?

El experto comparte estos 4 tips para dar con aquellas comunidades:

1. Valorar el propio potencial: si no se aprende a darle valor a lo que usted sabe, nadie más lo hará. Así que empiece por creer que su conocimiento le sirve a alguien que está dispuesto a pagar un alto valor por él.

2. Hay que aprender a usar plataformas como Instagram para posicionarse de manera estratégica: Pérez-Anda indica que estas redes sociales deben ser usadas a su favor y que al lograr transferir su mensaje y ser relevante para su audiencia, van a llegar muchas oportunidades a su vida. Es importante determinar sus clientes ideales, las personas correctas que necesitan lo que usted conoce, esto con el objetivo de generar contenido magnético y que sea de alto valor, que llame su atención para convertirlos en clientes.

3. Crear una comunidad y atraer a clientes ideales: es importante crecer de manera constante y segura con su cuenta de Instagram y su comunidad se puede generar en otra plataforma como Facebook, esto permitirá que las personas correctas lleguen a su mundo y así sea fácil ofrecerles y venderles sus servicios o programas.

4. Finalmente, crear un programa, un método y una oferta irresistible: existen varios tipos de oferta, se pueden crear cursos online muy simples, mentorías 1 a 1, productos de bajo costo como una guía o suscripciones mensuales para que las personas puedan recibir información suya constantemente. Dependerá lo que usted ofrezca para encontrar la mejor oferta, también, depende de cómo se siente mayor comodidad en trasmitir su conocimiento y ayudar a los demás. No se trata de complicarse en filmar videos de un curso online si no lo desea, la idea es encontrar la mejor manera para servir a los demás y que pueda lograr una transformación real al cumplir con la promesa de su oferta.