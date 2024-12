Conferencista explica si rendirse es un acto de debilidad o valentía: esto dijo

Rendirse puede ser una pausa para encontrar claridad, una forma de abrir espacio a nuevas oportunidades que no podemos ver mientras luchamos contra lo imposible. No es el fin, sino una transición, un recordatorio de que está bien cambiar de rumbo cuando el camino ya no nos lleva a donde queremos estar.

En BluJeans, Ivan Mazo Mejia, conferencista y consultor internacional, abordó un tema del cual no se habla mucho: el rendirse. En un mundo donde el éxito y la resistencia son valorados, Ivan desafía nuestra percepción al afirmar que rendirse no es un signo de debilidad, sino una muestra de fuerza y humildad.

“Rendirse es un acto de fuerte humildad . La verdadera rendición no se trata de darse por vencido, sino de reconocer que, en ciertas circunstancias, es posible que no tengamos el control”, comenta Iván.

Además, propuso que los débiles nunca se rinden porque desaparecen antes de enfrentarse a la situación. Para Iván, la rendición es más un arte que una ciencia; es la capacidad de reconocer el momento en que continuar puede ser perjudicial para nuestro bienestar.

Iván también criticó nuestro modelo educativo, que fomenta la soberbia y el ego. “Desde pequeños, nos enseñan a ser campeones, a nunca dar un paso atrás. Sin embargo, la humildad es la clave para verdaderamente rendirse de manera constructiva”, señaló.

Identificar el momento adecuado para rendirse es fundamental, e Iván indica que “El momento perfecto para renunciar es cuando rendirse trae paz”. Muchas personas se encuentran atrapadas en relaciones, trabajos o situaciones que no les proporcionan paz. Al darse permiso para dejar ir, se abren nuevas posibilidades.

La conversación se tornó profunda cuando se habla sobre el suicidio y la eutanasia. “La rendición puede ser también un acto de liberación, especialmente para aquellos que sufren de enfermedades incurables. Tiene que ser un proceso considerado y respetuoso”, subrayó Iván, sugiriendo que rendirse puede ser visto como un acto de amor hacia uno mismo y los demás en circunstancias extremas.



¿Rendirse y sentirse derrotado?

A medida que Iván compartió historias de personas que superaron grandes adversidades, es evidente que la rendición no significa el final. “Los que se rinden hacia un nuevo camino son los que realmente entienden la riqueza de la vida”. Será fundamental, entonces, que cambiemos nuestra perspectiva sobre la rendición.

Escuche el programa completo aquí: