Extraña muerte del hombre que cuidaba la muñeca Annabelle de 'Expediente Warren'

Dan Rivera, reconocido investigador paranormal y figura central de la New England Society for Psychic Research (NESPR), falleció repentinamente a los 54 años durante una gira por Pensilvania. Rivera, conocido por su trabajo con la icónica muñeca Annabelle, deja un legado marcado por su pasión por lo paranormal y su compromiso con el estudio de fenómenos inexplicables.

La NESPR, heredera del legado de los renombrados Ed y Lorraine Warren, confirmó la trágica noticia el pasado domingo 13 de julio. Rivera, veterano del Ejército de Estados Unidos y oriundo de Bridgeport, Connecticut, dedicó más de una década a investigar casos paranormales y a cuidar artefactos supuestamente poseídos, incluida la famosa muñeca Annabelle.

Durante su última aparición pública en el evento Devils on the Run, Rivera compartió su conocimiento sobre lo paranormal y participó activamente en actividades relacionadas con Annabelle. Aunque la muñeca no se encontraba en la habitación donde fue hallado su cuerpo, Rivera continuó cautivando a sus seguidores con su carisma y su profundo compromiso con la educación sobre lo sobrenatural.

"Dan creía en compartir sus experiencias para educar y para disipar los miedos infundados sobre lo paranormal. Su partida deja un vacío en la comunidad paranormal y entre todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo", expresó la NESPR en un comunicado oficial.

Además de su labor como investigador principal, Rivera se destacó como consultor en producciones como el documental "28 días paranormales", disponible en Netflix, que exploró teorías sobre energías en objetos marcados por tragedias históricas.

La NESPR, fundada en 1952, ha sido protagonista de casos emblemáticos que inspiraron películas de terror como Expediente Warren y Annabelle. La muñeca Annabelle, conocida por sus supuestos vínculos con manifestaciones demoníacas desde los años 60, continúa siendo un objeto de fascinación y está resguardada en el Museo del Ocultismo de los Warren bajo estrictas medidas de seguridad.