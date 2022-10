Falcao seguirá en el Chelsea después de que el Mónaco rechazó su regreso

Falcao, en un año marcado por las recurrentes lesiones, no juega desde el pasado mes de octubre, por lo que después de verlo pasando unos exámenes médicos en la ciudad deportiva del Mónaco a inicios de semana se rumoreó sobre su posible regreso al Principado.



Sin embargo, el vicepresidente del conjunto monegasco, el ruso Vadim Vasilyev, rechazó el regreso del atacante 'cafetero': "Falcao está lesionado; le quedan entre seis y ocho semanas de recuperación", dijo el directivo.



"Hemos decidido que de momento no regrese al Mónaco", confirmó Vasilyev.



Falcao, de 29 años, que afronta su segunda cesión en la Premier League de forma consecutiva -el año pasado jugó en el Manchester United-, apenas ha tenido relevancia esta temporada en el Chelsea, club en el que ha disputado once partidos (un gol).



Fichado en mayo de 2013 por cerca de 60 millones de euros procedente del Atlético de Madrid, el colombiano tiene contrato en vigor con el Mónaco hasta junio de 2018.