Famosa tiktoker dice que sufre de cáncer con desgarradora publicación: "Te cambia todo"

A través de su cuenta de TikTok, de forma desgarrador y conmovedor, la famosa tiktoker Paulina Vega, conocida por sus rutinas de fisio, confirmó a sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer de mama. Por meses demostró tener un vida saludables, hacía ejercicio y comía bien por lo que la noticia le sorprendió: "Un día estás feliz de la vida y sana, al otro día te dan un diagnostico que te cambia la vida", dijo.

A partir de ahí, Vega comenzó su tratamiento y ha reflejado todo su proceso para volverse un medio de conciencia para las mujeres, en especial a aquellas que son propensas a sufrir de esta enfermedad. Cambió su contenido y se enfocó en mostrar su resiliencia en este camino para superar con éxito esto, que pone en manos de Dios de que todo salga de la mejor forma.

"Por motivos de salud debo pausar mis videos. Pero me gustaria seguir compartiendo contenido, ahora, que estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama quisiera mostrarle un poco de mi proceso, lo que estoy viviendo y cómo lo estoy llevando (...) Si puedo ayudar a alguien más, bienvenido sea", expresó.

Ahora, sus videos muestran cómo poco a poco ha perdido cabello y la forma en que se han dado sus quimioterapias. En los comentarios recibe miles de mensajes de apoyo por este proceso, en donde le envían la mejor energía para que logre superar este mal rato y pueda volver a sus antiguos videos. Muchos dicen que "les parece injusto" que una persona tan "noble" tenga que pasar por este proceso.

"El cabello vuelve a crecer y la vida continúa, Dios no te va a dejar sola"; "No te conozco, pero espero de corazón libres la batalla y ganes"; "No te conozco , pero ten claro que el cabello crece y tú ganarás", son algunos de los mensajes que ha recibido.