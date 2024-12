Famoso influencer le regaló iPhone 16 Pro Max a su novio y su respuesta generó polémica

El influencer Kunno se ha visto envuelto en una controversia tras regalarle un costoso regalo de Navidad a su novio, Luis Ruelas. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el obsequio que su pareja le dio a él, lo que desató una ola de críticas en las redes sociales.

Kunno, quien cuenta con más de 32 millones de seguidores en TikTok, le dio el regalo frente a sus familiares en un video que rápidamente se viralizó. Sin embargo, lo que parecía ser un momento especial se convirtió en un foco de atención por la incomodidad que mostró tras recibir el regalo que le tenía su novio.

Usuarios de las redes señalaron que su novio parecía no saber qué era el obsequio, además de no mostrar la emoción que se esperaba por un regalo tan lujoso, como lo es el iPhone 16 Pro Max.

La polémica creció cuando muchos seguidores interpretaron que Kunno no estaba feliz con el regalo, pues su novio decidió regarle una foreo, que es una maquina pequeña que sirve para limpiar la cara, lo que generó múltiples comentarios negativos sobre su actitud.

Sin embargo, el influencer salió al paso de las críticas y aclaró que su novio tuvo que viajar largas distancias para conseguir el producto, explicando que, a pesar de las apariencias, su reacción no reflejaba su agradecimiento.

El video de los regalos no tardó en hacerse viral y generar todo tipo de comentario, comparando los regalos.

“Quedé 😳😱 cuando el novio le dio un Foreo 🥺🥺🥺”, “Me avisan cuando suba el story time de cuando mi ex me regaló un Foreo y yo le di el iPhone 16 Pro Max”, “Como que si Kunno no se pudiera comprar un Foreo! JAJAJJAJAJA”, “¿Cómo le va a salir con un Foreo?”, “Si él le dio un Foreo es porque no siempre ganan lo mismo y está bien”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.