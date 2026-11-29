Por poco, un concierto del artista británico Harry Styles terminó en tragedia en Melbourne, Australia. En el Marvel Stadium, una mujer cayó desde el balcón del segundo piso cuando intentaba tomarse una fotografía con sus amigas y perdió el equilibrio, lo que generó preocupación entre los asistentes.

El accidente, que involucró a una mujer de 30 años, ocurrió sobre las 11:00 de la noche (hora local) de este sábado, 28 de noviembre. Según algunos asistentes, la mujer aparentemente se encontraba en estado de embriaguez y ya le habían advertido desde la parte baja que se alejara del balcón por el riesgo de caer. Sin embargo, hizo caso omiso y terminó sufriendo el accidente.

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En un video que se ha viralizado en redes sociales se observa cómo la mujer intenta tomarse una fotografía mientras está recostada sobre el balcón. En ese momento pierde el equilibrio hacia atrás y cae casi de cabeza a una zona en la que las sillas estaban vacías. Por fortuna, ninguna otra persona resultó herida.

Este es el video de la caída

🇺🇸 | Una fan de Harry Styles cayó desde un balcón del segundo nivel en Melbourne mientras estaba sentada en la barandilla para posar para una foto. La mujer, de unos 30 años según informes, fue hospitalizada con lesiones en la parte superior e inferior del cuerpo y se dice que… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 29, 2026

Esto se sabe sobre la caída del concierto de Harry Styles

"Solo recuerdo los gritos de la multitud en el suelo; la gente casi vomitaba y se desmayaba por lo que habían presenciado"; "Estábamos observando a estas chicas en el piso de arriba. Obviamente estaban borrachas y haciendo tonterías, intentando sacar fotos", señalaron algunos testigos ante las autoridades.

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La mujer fue trasladada a un centro médico para recibir atención. Según el reporte, permanece hospitalizada debido a la gravedad de sus heridas, que afectan tanto la parte superior como la inferior de su cuerpo. No obstante, se encuentra estable.

El suceso encendió las alertas de las autoridades y dejó un llamado de atención de cara a los próximos conciertos: consumir bebidas alcohólicas con responsabilidad y respetar las indicaciones del personal logístico, cuyas medidas buscan prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los asistentes.