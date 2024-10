Sentidas palabras de Harry Styles tras muerte de Liam Payne: "Estoy realmente devastado"

El esperado mensaje del cantante Harry Styles sobre el fallecimiento de su amigo y excompañero de banda, Liam Payne , quien falleció este miércoles, 16 de octubre, tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina, finalmente llegó.

Fue así como el artista, popular por éxitos como 'As It Was' y 'Watermelon Sugar', expresó su profundo dolor a través de un mensaje lleno de sentimiento que compartió en su cuenta de Instagram.

"Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam”. Estas palabras iniciales dejan claro el impacto que ha tenido la noticia en Harry, quien destacó la personalidad contagiosa de Payne y su inquebrantable deseo de hacer felices a quienes lo rodeaban.

“Su mayor alegría era hacer felices a otras personas, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía”, expresó con cariño Styles.

Publicidad

El cantante también recordó los momentos compartidos con Liam y cómo su energía positiva y su generosidad siempre lo destacaron entre los demás. “Liam vivía de par en par, con su corazón en la manga, tenía una energía para la vida que era contagiosa”, continuó. “Siempre te extrañaré, mi amado amigo”, añadió, dejando ver el vacío que la partida de Payne deja en su vida.

Finalmente, envió sus condolencias a la familia de Liam Payne, además de a todos aquellos que lo conocían, lo seguían y lo amaban, "así como lo hice yo", se lee en el comunicado.



Publicidad

Styles no ha sido el único que ha compartido un mensaje respecto a la pérdida del cantante Liam Payne, pues sus excompañeros de banda, Louis Tomlinson y Zayn Malik , también expresaron sus profundas condolencias ante la repentina partida del artista.

Además, desde la cuenta oficial de One Direction, la cual no había hecho una publicación desde hace más de cuatro años, también compartió un mensaje que, al parecer, estaría firmado por los cuatro integrantes del grupo musical.