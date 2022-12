Farc revelaría carta de Santos en la que diría que no hay nada innegociable

Luis Antonio Losada Gallo alias ‘Carlos Antonio Lozada’, uno de los integrantes de la delegación de las Farc en La Habana, estuvo en Colombia, donde conversó con varios guerrilleros. (Lea también: Frente Amplio espera que crisis ayude a fortalecer diálogos )

En uno de sus discursos, habla de la primera carta que envió el presidente Juan Manuel Santos a las Farc para iniciar las conversaciones y señala que el mandatario manifestó que no había nada de la política de esta guerrilla que no se pudiera negociar.

“El presidente Santos lo primero que mandó fue esa carta, la vamos a publicar un día de estos, porque es una herramienta muy importante que tenemos nosotros en nuestras manos, todavía no la hemos publicado lo suficiente, pero ha llegado el momento de hacerlo”, advirtió el líder guerrillero.

Según confesó, en la misiva “uno de sus puntos dice más o menos lo siguiente: estuve mirando la plataforma bolivariana y la propuesta política nuestra, y veo, eso lo dice el presidente Santos, veo que allí no hay nada que no se pueda negociar, sobre lo cual no se pueda hablar, les propongo que sobre esa base nos sentemos a conversar”.

Explicó que como en la carta el jefe de Estado decía que todo era posible de negociar “entonces le respondimos, si esa es la idea, vamos para adelante, donde nos vemos y comenzó todo”.

Lozada aseguró que publicarán la carta porque es una herramienta muy importante de las Farc.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt, salvó su voto en el fallo proferido por ese Alto Tribunal donde negó la tutela de Sabas Pretelt de la Vega con la que buscaba tumbar el proceso de la ‘Yidispolítica’, por el cual fue condenado. Pretelt indicó que, a su juicio, al exministro del Interior y de Justicia se le vulneró su derecho al debido proceso. Señaló en su salvamento de voto que Pretelt de la Vega sí debió haber sido acusado directamente por el fiscal general y no por un delegado.

-El presidente Juan Manuel Santos ratificó el compromiso del Gobierno nacional para la financiación del metro en Bogotá. Además le pidió al alcalde Gustavo Petro nombrar un gerente para el desarrollo de la obra.

-Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció este lunes, a la conclusión de la junta directiva del club en el estadio Santiago Bernabéu, la destitución del técnico italiano Carlo Ancelotti tras dos temporadas al mando del equipo y después de no conquistar título grande alguno en su segunda campaña.