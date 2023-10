Feria de maestrías en Derecho en Bogotá: fecha, lugar y horarios

Este evento tiene como objetivo presentar a estudiantes, abogados colombianos y una amplia gama de programas de maestría en derecho ofrecidos por universidades de renombre en los Estados Unidos.

Las instituciones participantes en esta feria incluyen nombres destacados como American University, Duke University, Emory University, Loyola Marymount University, Northeastern University, Ohio State University, Tulane University, University of California, University of Miami y University of New Hampshire, entre otras.

Estas universidades de alta calidad ofrecen una variedad de especializaciones en el campo del derecho , brindando a los asistentes la oportunidad de dialogar directamente con los representantes de las facultades de derecho y encontrar el programa que mejor se ajuste a sus aspiraciones profesionales.

La Feria de maestrías en derecho: LL.M. Tour 2023 se llevará a cabo el 30 de octubre en el Hotel JW Marriot, ubicado en la calle 73 # 8-60, desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. La entrada al evento es gratuita, pero se requiere un registro previo en el siguiente enlace: http://bit.ly/LLMEDUSABOG .

1 of 1 Feria de Derecho Bogotá 2023 /Foto: EducationUSA

Esta iniciativa de EducationUSA, una red global respaldada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, ha estado brindando oportunidades educativas a estudiantes colombianos interesados en cursar maestrías en derecho desde su inicio en 2017.

Hasta la fecha, más de 3,000 colombianos han asistido a estas ferias y han encontrado programas de maestría en derecho que les han permitido alcanzar sus objetivos académicos y profesionales.

La elección de estudiar una maestría en derecho en los Estados Unidos ofrece numerosos beneficios, como la diversidad de énfasis en áreas del derecho, la flexibilidad del sistema educativo, oportunidades de prácticas y pasantías, la creación de valiosas redes de contactos, ac ceso a recursos de investigación de primer nivel y un alto reconocimiento internacional del título LL.M . obtenido en instituciones estadounidenses.

Los programas LL.M. brindan una formación sólida en diversas especialidades del derecho, preparando a los estudiantes para desempeñarse en roles directivos en bufetes de abogados, empresas multinacionales, academia y gobierno.