Fue difícil, pero lo tomé con humor: periodista que confundió papamóvil con batimóvil

Castalia Pascual, periodista panameña, quien cometió un error en plena transmisión al confundir el carro donde es trasladado el papa con el que utiliza uno de los superhéroes más famosos del cine, Batman, habló en Altavoz de BLU Radio sobre su equivocación.

Publicidad

La mujer, en vez de decir papamóvil, como es llamado el vehículo que usa el santo padre en sus giras por el mundo, dijo batimóvil.

“Mi teléfono está bombardeado de tantos mensajes de todo el mundo, las redes sociales también están inundadas de comentarios”, dijo.

Publicidad

Asimismo, señaló que nunca esperó cometer un error de estos en plena transmisión, pero que se lo tomó de la mejor manera y con humor.

Publicidad

“Han sido horas muy movidas. Estaba transmitiendo en vivo para mi noticiero en Panamá y me pasó esto, fue un momento duro (…) El camarógrafo no se dio cuenta, pero yo sí y por eso hice un esfuerzo sobrehumano para no reírme”, agregó.

Vea aquí: Periodista le cambió el nombre al carro del papa y así reaccionaron en las redes

Publicidad

Dijo, además, que trata de disfrutarse cada uno de los memes que ha visto en redes sociales.

Publicidad

Finalmente, precisó que para Panamá es muy importante la visita del papa Francisco a Colombia.

“Nosotros, como vecinos, como hermanos estamos muy felices por la visita del papa a Colombia y esperamos que se logre consolidad la paz”, puntualizó la comunicadora.

Publicidad

Publicidad

Aquí el video: