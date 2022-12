Fuerte regaño de MinAgricultura a cafeteros

“Llamo al orden a la institucionalidad cafetera”, con esta fuerte declaración a Blu Radio el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, hizo un llamado de atención al gremio cafetero para que supere sus divisiones y acelere la elección del nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros y evitar que el sector se siga debilitando.

“Estamos ocultando distintos nombres pero no hemos querido hacerlos públicos porque queremos que sea la agremiación la que los presente para que sean incluidos en esa terna, no podemos ni desaparecer la Federación, ni desinstitucionalizarla. No quiero que el gremio siga dividido y se deben unir frente a un nombre”, dijo Iragorri en entrevista con Blu Radio.

El ministro de Agricultura también rechazó la intención de varios sectores cafeteros de adelantar un paro nacional el próximo 22 de junio.

“Mi llamado es que no se siga debilitando la institucionalidad y no salgan a discutir los temas en las vías generando problemas para todo el país”, aseveró el ministro.

El jefe de la cartera de agricultura también cerró cualquier tipo de posibilidad para que el gobierno aumentó el programa de auxilios a los cafeteros.

“Esa necesidad de generar recursos para entregar otras vez el PIC (Programa de Protección del Ingreso Cafetero) en estos años resulta imposible por la situación fiscal del país, porque un 1.3 billones de pesos que se invirtieron en el sector cuando el precio estaba a 500 mil pesos, pues no se pueden institucionalizar por el repunte del precio del café y El PIC cafetero no puede aplicar”, explicó.

El ministro Iragorri agregó que lo que deben buscar el gremio cafetero es buscar alternativas para incrementar la producción y reconoció que el sector tiene dificultades u necesita una reforma estructural.