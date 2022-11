Fuerza pública se ciñó a los protocolos: MinDefensa sobre caso Conejo

Villegas dijo que el Gobierno confiaba en que las Farc no romperían las reglas acordadas.



“No sabíamos que las Farc iban a romper la regla de oro de no hacer política armada y al saberlo, de un lado en el ala política, suspender el operativo pedagógico y en el ala militar tomar control territorial”, dijo.



El ministro dijo que la fuerza pública actuó ceñida a los protocolos



Mientras tanto, la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, lanzó dura críticas al Gobierno por el este episodio y dijo que no hay ninguna justificación para el mismo.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Fue restablecida la movilidad en el Catatumbo, luego de que fueran detonados controladamente dos cilindros que permanecieron por más de 3 horas en una vía de Tibú.



-Desde el Partido de la U denunciaron irregularidades en el programa ser pilo paga: más de 120 estudiantes en el departamento de Antioquia no cumplen con los requisitos para poder acceder a este programa.



-Los operadores de telefonía celular aseguran que volver a implementar las cláusulas de permanencia generaría traumatismos, sin embargo, sostienen que se necesitan más métodos de financiamiento para que los usuarios puedan comprar equipos de gama alta.



-41 civiles murieron en un ataque de la coalición en Yemen.



-Dos boxeadores colombianos buscan el paso a las semifinales en el torneo preolímpico de Buenos Aires, Argentina.