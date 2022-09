“Con amor, todo sana”: Lina Tejeiro recibió romántica sorpresa de Juan Duque tras ser hospitalizada

En la mañana de este miércoles se conoció una foto publicada por Vibiana Tejeiro, madre de Lina Tejeiro, en la que se veía a su hija en una cama de un hospital, la cual dejó a los fieles seguidores de la actriz preocupados sobre su estado de salud.

Ante el asombro y la zozobra que generó la publicación entre sus fanáticos, Tejeiro optó por explicar lo que le había sucedido y reveló que desde pequeña sufre de reflujo urinario, lo que provocó que tuviera que ser hospitalizada por los dolores que estaba sintiendo desde el martes 6 de septiembre.

“Gracias a todos los que están preocupados por mí. Estoy hospitalizada desde ayer [martes] porque tenía un dolor de espalda que me estaba matando y se me empezó a ir hacia la vejiga. Resulta que yo sufro de reflujo urinario, o sea se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita”, dijo en un post de redes sociales.

Sin embargo, la actriz de ‘Padres e hijos’ volvió a ser tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no por su condición de salud, sino por un video publicado por su madre en el que su pareja, Juan Duque, protagonizó una amorosa sorpresa.

El influenciador aparece en el video vestido con una bata de médico, para pasar así desapercibido y evitar que su novia se enterara de lo que estaba sucediendo en el hospital; a su disfraz lo acompañaban un ramo de flores que cargaba en su mano.

“Las cosas más importantes de la vida no son cosas, son emociones, sensaciones y sentimientos (…) Los regalos más especiales no se compran ni tienen precio: el cariño, la amistad, el amor, la lealtad y la generosidad”, escribió en la publicación la madre de la llanera.

En el video se ve el momento cuando el antioqueño ingresa a la habitación donde se encuentra la actriz y se acerca a ella, a lo que Tejeiro reacciona y lleva sus manos a la boca, visiblemente sorprendida por la inesperada visita.

La famosa pareja luego vivió un romántico momento, rodeada de amigos y familiares. Tiempo después Tejeiro publicó una foto en sus historias de Instagram, en la que aparece Duque y otros dos amigos de la actriz, y la acompañó con la frase: “Con amor, todo sana”.

