Conozca a David Larible, el payaso más famoso del mundo que está de gira en el país

David Larible, considerado el payaso más famoso del mundo, fue el invitado de lujo este domingo a Mesa BLU para contar detalles de su vida y de su profesión, que en medio de giras, risas, clown, luces, magia y humor ha trascendido fronteras.



El italiano, quien es considerado por muchos como “el payaso de payasos”, estará por primera vez en Colombia y Suramérica en una gira que empezó en las ciudades de Medellín y Barranquilla.



Larible estará en la capital del país el próximo 26 y 27 de mayo. Asimismo, su gira se extenderá por las ciudades de Cali, Pereira y Popayán.



“No había venido a Suramérica por falta de tiempo, ya me habían invitado hace algunos años para hacer un tour y por fortuna esta vez las personas de la compañía que me traen pudieron arreglar todo y aquí estoy”, dijo.



Señaló que no conocía Colombia, pero poco a poco ha ido acercándose al país a través de Gabriel García Márquez. “En cada uno de sus libros conocí Colombia y ahora descubrirla de verdad es algo que me llama mucho la atención”.



¿Cómo fue su infancia?



El divertido payaso mencionó que su infancia estuvo marcada por el humor, los valores, las risas, el amor y por algunos llamados de atención por parte de sus profesores porque hacia reír a sus compañeros de clase.



“La frase que yo más oí en mi escuela fue: “Larible, eso fue muy divertido, pero ahora se me sale de la clase”. El director de la escuela se reía conmigo cuando le contaba lo que hacía (…) Mis chistes y travesuras nunca fueron malas, siempre fueron inocentes”, puntualizó.



Agregó que su humor a lo largo de su carrera siempre ha sido blanco. “Mi humor no maltrata ni ridiculiza a la gente, es un humor inocente, limpio y blanco”.



“Mi padre cuando yo le dije que quería ser payaso me miró y después de reírse me expresó: “Tú quieres ser payaso porque crees que es la cosa más fácil, pero ser payaso es la cosa más difícil porque reúne las otras profesiones del circo””, añadió.



Para ser payaso, dijo el italiano, se debe ser buen trapecista, buen cantante, buen bailarín y buen acróbata.



¿Cómo es su show?



Larible conoce y maneja todas las actividades propias del circo: los malabares, la acrobacia, el trapecio, la magia y la danza. Todo esto en medio de una puesta en escena milimétricamente cuidada y completamente asombrosa.



“El circo, cuando está bien hecho, no tiene nada que pedirle ni al ballet, ni a la ópera, ni a las obras de Shakespeare. Es un arte que incluye a las otras”, dijo el payaso, quien respeta profundamente su profesión, a la que catalogó como el “espectáculo más lindo del mundo”.



Finalmente, comentó que es el payaso el que escoge al hombre y no lo contrario. “Nosotros somos poseídos de ese espíritu positivo que nos obliga a dar emoción a los que nos rodean”.



*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.



