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De vender en la calle a tener imperio inmobiliario: colombiana factura millonaria suma en 5 países

Karolina Ochoa pasó de vender puerta a puerta a liderar un negocio inmobiliario con presencia en cinco países y más de US$1 millón en facturación anual.

Karolina Ochoa, colombiana con imperio inmobiliario
Karolina Ochoa, colombiana con imperio inmobiliario
Instagram: karolinaochoa.co
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

La historia de Karolina Ochoa no comenzó entre grandes proyectos inmobiliarios ni reuniones con inversionistas. Antes de dirigir operaciones en cinco países, la empresaria colombiana tuvo que recorrer calles y tocar puertas para vender inciensos y vitaminas. Esa etapa, lejos de quedar atrás, terminó convirtiéndose en una de las bases de su manera de hacer negocios.

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Ochoa ingresó al sector inmobiliario hace 14 años y desde entonces ha pasado por momentos que pusieron a prueba su capacidad para empezar de nuevo. Fue madre a los 17 años y también enfrentó dos quiebras empresariales. “Yo tuve que aprender a reconstruirme desde cero”, recuerda al hablar de un camino que hoy la tiene al frente de una operación internacional.

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Su compañía tiene presencia en Colombia, Panamá, República Dominicana, México y Estados Unidos, y actualmente factura más de un millón de dólares al año, según la información suministrada por la empresa.

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¿Cómo pasó Karolina Ochoa de vender en la calle a los negocios inmobiliarios?

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El salto hacia los bienes raíces marcó un nuevo capítulo. Lo que comenzó como una actividad comercial terminó convirtiéndose en una carrera dentro del sector inmobiliario y, posteriormente, en un modelo empresarial que combina comercialización y formación.

Uno de los proyectos centrales de Ochoa es INMOACADEMY, una plataforma creada para formar agentes, brokers e inversionistas. Allí se abordan temas relacionados con:

  • Captación, negociación y cierre de negocios.
  • Marketing, finanzas y aspectos jurídicos.
  • Marca personal y comercio transfronterizo.

Más de 25.000 profesionales han pasado por sus programas, de los cuales más del 70 % son madres cabeza de familia. Algunos estudiantes que avanzaron hasta convertirse en master brokers han reportado ingresos superiores a US$50.000 en un solo mes, de acuerdo con la compañía.

“La academia hace parte, digo yo, de mi corazón. Es la forma como siento que se cumple mi propósito”, afirma Ochoa.

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¿Qué empresas tiene Karolina Ochoa en cinco países?

El negocio también creció con Brick Capital, firma que trabaja con desarrolladores y proyectos inmobiliarios en los cinco mercados donde tiene presencia.

La compañía cuenta con un portafolio de más de US$4.700 millones en propiedades comercializadas, que han generado más de US$72 millones en comisiones, según los datos entregados.

A esto se suma COINMO, la Convención Internacional de Negocios Inmobiliarios, que ha reunido a más de 3.000 profesionales del sector.

Ahora, con planes de expansión hacia España, Ochoa apuesta por seguir llevando su modelo fuera de Colombia. Su historia, marcada por las ventas puerta a puerta y dos quiebras, terminó convirtiéndose en una propuesta empresarial que busca conectar formación, inversión y negocios inmobiliarios entre distintos países.

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