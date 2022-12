Jaime Garzón era un tipo medio neurótico, pero demasiado brillante: Karl Troller

Karl Troller, periodista, locutor, escritor y humorista, fue el invitado de En Blanco y Negro con Mabel Lara para hablar de lo que ha sido su vida alrededor de sus grandes pasiones: la música y el humor.



Troller, un caleño con ascendencia suiza, se casó con una colombiana, la empresaria y productora de tv Cristina Palacios, y se enamoró de esta parte del mundo, aun conociendo muchos países del planeta.



“Los que me conocen me dicen que todavía tengo muchas cosas de suizo, la puntualidad, por ejemplo (…) A veces soy medio rígido en muchas cosas y aunque soy relajado, si soy disciplinado y riguroso en todo sentido, me gusta que las cosas salgan como quiero”, dijo.



“Me metí con las drogas después del colegio, pero era una manera de distraerme y buscar la creatividad que en su momento me sirvió y mucho”, puntualizó.



‘Ni sí ni no, sino todo lo contario’ es el nuevo libro con el que, junto a Eduardo Arias, su amigo y socio de toda la vida, Troller cuenta su perspectiva de la vida en Colombia a partir de canciones y algunas frases curiosas de personalidades que marcaron la historia del país.



Este comunicador de la Javeriana ha ejercido su profesión como creativo de algunas agencias, locutor, presentador de radio, argumentista de TV y editor de revistas, pero su verdadera esencia está ligada al humor y la burla.



Es amante de la música, específicamente la salsa y el rock, y soñador por naturaleza. Karl se define como un hombre apasionado, melómano y estricto en sus labores.



“Descubrí la sabrosura de la salsa en la universidad, me iba para la Feria de Cali y disfrutaba los grandes exponentes de este género. Esto sin contar la influencia de la literatura de Andrés Caicedo en mi vida, mi preferida por encima de cualquier otra”.



La revista underground ‘Chapinero’



Troller se dio a conocer en los años 80 con la revista underground ‘Chapinero’ donde desde su realidad contaba los hechos y las noticias con ese humor picante que lo caracteriza.



“Hicimos la revista ‘Chapinero’ en mayo de 1980 y desde entonces empezamos a realizar publicaciones políticas, pero de manera irreverente, buscando otras alternativas culturales y noticiosas”, manifestó.



“Sacamos 26 números de la revista que marcaron gran parte de nuestra profesión. Luego vino un programa de humor en donde hacíamos una pequeña sección”, añadió.



Su trabajo al lado de Jaime Garzón



Una de las “fortunas” que ha tenido Troller en su carrera ha sido trabajar al lado de Jaime Garzón.



“Yo trabajé 4 años al lado de Jaime Garzón y realmente era un tipo talentoso y muy inteligente, uno a veces no sabía que esperar de él porque era un complemento de muchas cosas”, mencionó.



Reveló que Jaime Garzón “era un poco neurótico (…) A veces estábamos en mitad de la grabación y se iba sin ninguna razón, yo iba tras de él para que volviera”.



“A Jaime la gente lo quería mucho por su manera de ser, aunque era muy difícil entrar a su vida”, sostuvo.



*Escuche en el audio adjunto la entrevista completa con Karl Troller.