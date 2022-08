James Rodríguez a pulmón herido cantó 'Me deja el avión' y es criticado en redes sociales

El futbolista James Rodríguez vuelve a ser noticia en redes sociales, pero no por su talento con la pelota, sino por un video que salió a la luz en donde se puede ver al cucuteño cantando a pulmón herido 'Me deja el avión' de Diomedes Díaz.

Algunos creen que la dedicatoria trendía nombre propio y se trataría de Daniela Ospina, su exesposa y madre de su hija Salomé. La paisa en los últimos días confirmó que volverá a subirse al altar con su nueva pareja: el actor venezolano Gabriel Coronel.

“Ay me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor, yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así”, cantó el futbolista. Lo curioso del clip, es que se le ve acompañado de David Ospina y Camilo Zuñiga con un grupo vallenato.

Las redes sociales no se hicieron esperar y las teorías en torno de la situación sentimental del jugador de la Selección Colombia crecieron.

"Ay no si ellos se separaron hace mucho rato el ha tenido otras parejas lo mismo ella así que no creo solo que esta parrandeando y cantando solo eso"; "Ahora no pueden salir a tomar y cantar una canción porque ya es por la ex, si el era consciente hace rato que ella ya tenía alguien más"; "La gente si inventa"; "Obvio, ella tiene estabilidad el va de novia en novia", son algunos comentarios en internet.

Al respecto, los últimos días también se relacionó al futbolista con la actriz de entretenimiento para adultos Kendra Lust, que sugieren que ambos llevan una relación en secreto.

Mientras que, el futuro de James Rodríguez en el fútbol catarí sigue siendo un mistero, pues el deseo del cucuteño es regresar al fútbol europeo. A pesar que su agente intenta que se cumpla su deseo, ningún equipo parece interesado en sus servicios.

Por otro lado, los seguidores del futbolista lo criticaron por dedicarse a "parrandear" y no "entrenar", y que por eso aún sigue sin tener un futuro estable en el mundo del fútbol.

