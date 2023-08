Juanes reveló la batalla que lleva por más de una década con una enfermedad: “No la he vencido”

El reconocido artista colombiano Juanes se ha confesado con todos sus seguidores en redes sociales sobre un aspecto muy personal y delicado de su vida, que ha mantenido en privado durante mucho tiempo.

A través de un sincero y conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, el intérprete de éxitos como ‘La Camisa Negra’ y ‘A Dios le Pido’ ha compartido sus luchas internas y su constante enfrentamiento contra la depresión.

En su revelador mensaje, Juanes expresó que sentirse “vulnerable” lo “hace más fuerte”: “Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano". El cantante, conocido por su carisma y energía en el escenario, admitió que ha estado padeciendo los efectos de la depresión durante muchos años.

“Pasamos toda una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto, que seremos felices cuando tengamos aquello, pero cuando llega ese ‘aquello’, tampoco somos felices. Seré feliz cuando me compre tal cosa, feliz cuando me vaya de viaje a tal parte, cuando tenga esto, cuando tenga aquello, cuando me gradúe de la universidad, cuando consiga el trabajo soñado, cuando, cuando, cuando. Y así se nos va la vida entera, trabajando para conseguir eso que tanto soñamos, pero olvidando disfrutar el proceso”, escribió en parte de su mensaje.

A pesar de la imagen de éxito y felicidad que Juanes ha proyectado en su carrera musical, el cantautor reveló que en su interior enfrentaba momentos de destrucción, desilusión y agotamiento. "Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en un escenario", confesó el artista.

“Hace aproximadamente 13 años, sufrí uno de los golpes más duros de mi vida. Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado. Había trabajado tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado a un lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo. Lo peor es que yo fui el único culpable, nunca tuve la fortaleza de decir: ‘Estoy cansado, necesito un momento’. O si lo hice, creo que no me tomaron en serio”, agregó.

Un colapso nervioso lo llevó a tomar la decisión de parar abruptamente todas sus actividades y pasar tiempo en casa con sus hijos. Esta pausa resultó ser una de las mejores decisiones que Juanes ha tomado en su vida. "No he vencido aún la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida", afirmó.

A través de sus palabras, Juanes envió un poderoso mensaje de aliento a quienes también luchan contra la depresión. "Recuerden, todos podemos sufrir de depresión, y hablar de ello es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas. No dudes en buscar ayuda si la necesitas", concluyó.