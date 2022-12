Para mí el teatro es lo máximo: Luis Eduardo Arango

El actor Luis Eduardo Arango habló a través de los micrófonos de En Blanco y Negro de BLU Radio sobre sus 35 años de carrera actoral, así como sus miedos, temores, alegrías y retos profesionales.



“Yo soy solo un empleado y estoy al vaivén de lo que venga en la televisión (…) Busco otras alternativas como el teatro, que para mí es lo máximo”, manifestó.



“La Pollera Colora era la identificación de Colombia ante el mundo y para mí era el himno perfecto para bailar y cantar, era y soy aficionado a ese tipo de música, la bailo, la canto y me emociona escucharla”, añadió.



Luis Eduardo Arango Muñoz nació en Medellín el 17 de agosto de 1950 y debutó en la televisión en la telenovela Mujercitas, en 1979.



Arango llegó a Bogotá, desde Medellín, en búsqueda de un futuro prometedor y lo encontró en las tablas, y posteriormente en la televisión colombiana.



Cabe recordar que este gran artista suma más de 32 apariciones en el cine y la televisión y entre sus personajes más recordados está el paisa William Guillermo en la serie ‘Romeo y Buseta’ y también por su aparición en la serie colombiana 'Don Chinche'. En cine hizo parte del proyecto colombiano Bluff.



“En mi vida, la gente se dio cuenta que yo era el payaso del colegio porque siempre estaba ‘mamando gallo para todo’ y una vez llegó Héctor Sánchez a recoger gente para el grupo de teatro de su universidad allí donde yo estudiaba. Así comenzó mi vida en la actuación”, dijo este gran actor colombiano, ligeramente conmovido.



“A mis padres les agradó la idea de que actuara en teatro, siempre y cuando no descuidara los estudios”, agregó.



Finalmente, después de hablar de sus proyectos profesionales Arango dijo que actualmente se encuentra ‘ennoviado’ y no descarta el matrimonio nuevamente en su vida.



“Llevamos seis años juntos y yo creo que me voy a volver a casar. Para mí estar con una pareja sólidamente es el mejor estado de la vida”, concluyó.



Escuche la entrevista completa con el gran actor colombiano Luis Eduardo Arango en el audio adjunto.