Reina de Carnaval de Barranquilla y la pulla a James Rodríguez: respondió hermana del ‘10’

El Carnaval de Barranquilla 2025, reconocido por su alegría y tradición, fue escenario de una inesperada controversia luego de que la reina de las festividades, Tatiana Angulo Fernández de Castro, mencionara al volante colombiano James Rodríguez en un tono que generó revuelo.

El comentario que desató la polémica

Durante la tradicional Lectura del Bando en el estadio Romelio Martínez, la reina del Carnaval, vistiendo un traje diseñado por Alfredo Barraza, oficializó el inicio de las festividades con su discurso. Sin embargo, en medio de la ceremonia, lanzó un comentario dirigido al mediocampista colombiano y su mediática relación con el Junior de Barranquilla.

Publicidad

“Junior, tú siempre estarás en mi corazón (...) Aquí ha jugado hasta el mismísimo Pibe. Tú tranquilo Papá, que aquí no necesitamos a ningún James Rodríguez. Nada ni nadie está por encima del Junior”, expresó la soberana, provocando reacciones encontradas entre los asistentes y en redes sociales.

La respuesta de la hermana de James Rodríguez

Juana Valentina Restrepo, hermana de James Rodríguez, no tardó en reaccionar. A través de su cuenta de Instagram, publicó un mensaje directo a la reina, expresando su desacuerdo.

Reina, pero en la lectura de tu bando no tenías que mencionar a una persona que tiene libertad de elegir donde trabajar. Uno trabaja donde mejor oferta le hagan publicó la hermana de James.

Además, criticó la falta de sensibilidad en el comentario, recordando los logros del volante cucuteño: “Me parece extraño, que también siendo persona pública, y estando tan expuesta, salgas a hablar de una situación de la cual no conoces el trasfondo o cuál fue la realidad de la situación. Antes que barranquillera eres colombiana, y gústele a quien le guste, James ha hecho mucho por el país. No me estoy metiendo con el equipo (Junior); mi crítica va directamente a ti”.

Respuesta de Juana Valentino tras pulla de reina a James Rodríguez. Foto: redes

Publicidad

El silencio tras la controversia

Hasta el momento, ni la reina del Carnaval ni la organización del evento han respondido a las declaraciones de Juana Valentina. Por su parte, James Rodríguez parece mantenerse ajeno a la controversia, enfocado en su nueva etapa profesional en la Liga MX, donde recientemente debutó con el Club León.

El incidente pone en evidencia cómo el deporte y las figuras públicas continúan generando impacto incluso en contextos culturales, como el Carnaval de Barranquilla, una de las celebraciones más emblemáticas de Colombia. Mientras tanto, la polémica sigue alimentando el debate en redes sociales y entre los seguidores del fútbol y el Carnaval.