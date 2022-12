Representar a Frida es una de las mejores experiencias de mi vida: Flora Martínez

“Frida es maravillosa. Yo fui un día al museo del tequila y me dijeron que querían hacer un monólogo de Frida Kahlo conmigo, apenas me dijeron a quién debía interpretar dije sí (…) Me metí en el mundo Frida, escribí una tesis sobre ella, me leí sus tres libros y de esta forma se metió en mi vida”, mencionó.

De esta forma, Martínez resaltó su entusiasmo e interés por la poeta mexicana que la renovó como persona y como mujer.

“Siempre tuve un libro de ella que conseguí cuando estudiaba en New York, es un libro que escribió una psicóloga que estuvo con ella los últimos dos años de su vida que fueron los más dolorosos, cuando le cortaron la pierna, cuando se divorció de Diego Rivera y por eso reescribí la obra”, añadió.

Asimismo, explicó su sensación sobre el duro momento que vivió Kahlo antes de morir y la conmovedora carta que le envía a su marido Diego.

“Creo que fue una relación compleja para ambos. No debe ser fácil amar a una mujer con tantas complicaciones que tuvo en su columna, todas las operaciones y todos sus amantes (…) Lo de sus amantes creo que comenzó como una venganza, ella no lo vivía de una manera apasionada porque realmente nunca fue feliz”, afirmó.

“Hemos hecho 25 funciones seguidas sobre Frida y no me aburre porque para mí es como repetir sueño anhelado. La historia de Kahlo es muy bella”, dijo Martínez al resaltar la importancia que tuvo la pintora mexicana en su vida actual.

Por otro lado, la actriz se refirió a su papel en la película ‘Rosario Tijeras’ que la llevó al auge de su carrera.

“El primer guion de ‘Rosario Tijeras’ lo escribió un argentino y Emilio que era un director mexicano, ellos no tenían nada que ver con la novela de Jorge Franco y yo les complementaba el texto porque si no hay historia no hay nada”, expresó.