Gerente de RTVC rompe el silencio sobre polémica por ‘Los Puros Criollos’

Luego de la polémica suscitada por la presunta censura al programa de TV ‘Los Puros Criollos’, del canal Señal Colombia, el gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, publicó en sus redes sociales un video rechazando acusaciones y críticas.



Según el directivo de la cadena pública, calificar de censura el cambio de programación del canal para no emitir ‘Los Puros Criollos’ “es una noticia falsa” y refutó los señalamientos.



La polémica inició luego de que el pasado 6 de diciembre se presentara un aparente cambio en la parrilla de Señal Colombia cuando el programa ‘Los Puros Criollos’ salió de la programación del canal público, justo después de que se publicara un capítulo de La Pulla, espacio de opinión de El Espectador, en que el presentador Santiago Rivas se unía a la crítica contra la polémica ley de regulador convergente, un proyecto con que el Gobierno Duque pretende unificar los medios públicos de comunicación.

Vea también: ¿Qué pasó con Los Puros Criollos? Denuncian censura a programa de TV



Rivas, como presentador del programa de Señal Colombia, dijo en su cuenta de Twitter que el programa no estuvo al aire y tampoco estará la próxima semana por su aparición “en un video de La Pulla (…) ser crítico no es ser enemigo ni es un pecado, no debería tratarse con arbitrariedad una pelea que no se está dando de manera violenta (…) sin embargo nos están censurando”.



Sin embargo, en su cuenta de Twitter Juan Pablo Bieri dijo que “esta administración respeta la orientación de quienes allí participan y el enfoque del programa, en la medida que se ajuste a lo contratado, como ha ocurrido hasta ahora”.



Por tanto, dice, “afirmar o sugerir que existió un acto de censura en su contra por pronunciamientos de su presentador sobre temas que nada tienen que ver con los contenidos de la serie riñe totalmente con la realidad”.



En su momento, el canal de La Pulla también subió un video a sus redes sociales denunciando censura, pero el gerente de RTVC se defendió explicando que la cadena pública, “dentro del diseño de nuevos modelos de parrilla, incluirá algunos de los mejores capítulos de Los Puros Criollos en la programación especial de fin de año, dentro de la maratón de programas premiados de Señal Colombia”.



Así mismo, anunció que la nueva temporada de la serie se lanzará en las pantallas del canal Señal Colombia junto con nuevas producciones en el marco de la nueva programación para el año 2019.



En RTVC no censuramos, trabajamos por fortalecer y modernizar los medios públicos. @jpbieri pic.twitter.com/jZkxu5wjWO — RTVC Colombia (@RTVCco) December 9, 2018

Publicidad

Sin embargo, el gerente de RTVC se abstuvo de pronunciarse sobre la Ley de modernización, el meollo de la crítica de La Pulla y Santiago Rivas, pero escribió en su cuenta de Twitter que este proyecto “lo que busca es fortalecer la #TVpública y que más colombianos tengan acceso”.



Este es el video de La Pulla sobre la ley de regulador convergente que impulsa el Gobierno Duque:

Publicidad