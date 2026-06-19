Gol Caracol lideró la audiencia en Colombia durante el debut de la Selección en el Mundial 2026

El debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo dejó una victoria 3-1 sobre Uzbekistán, sino también cifras históricas de audiencia para Gol Caracol y las plataformas digitales de Caracol Televisión. La transmisión se convirtió en uno de los eventos más vistos de las últimas tres Copas del Mundo.

Según cifras de IBOPE, la señal de Caracol Televisión alcanzó un share de 72,7 %, un rating de 23,9 % y un alcance del 34 %. Esto significa que más de 16 millones de colombianos siguieron el encuentro a través de las pantallas del canal.

Los resultados también evidenciaron una amplia diferencia frente a la competencia. Mientras la transmisión de Gol Caracol concentró siete de cada diez televisores encendidos, su principal competidor registró un share de 16,9 % y un rating de 5,7 %.

El impacto del Mundial 2026 también se reflejó en el ecosistema digital de Caracol Televisión. La marca Gol Caracol superó los 11 millones de reproducciones en sus diferentes plataformas y consolidó su liderazgo durante la jornada deportiva.



Las redes sociales registraron un comportamiento igualmente destacado. Las cuentas oficiales de Gol Caracol alcanzaron más de 63 millones de visualizaciones, con Facebook y TikTok como las plataformas que más contribuyeron al crecimiento de la audiencia digital.

Uno de los datos más relevantes estuvo en Ditu, la plataforma de streaming gratuita de Caracol Televisión. Durante el partido entre Colombia y Uzbekistán alcanzó 2,3 millones de reproducciones y más de 26 millones de minutos consumidos.

La compañía destacó que los usuarios conectados a Ditu durante la transmisión crecieron un 400 % frente a los niveles habituales. Este comportamiento ratifica el papel cada vez más importante de las plataformas digitales para el consumo de grandes eventos deportivos en Colombia.

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Mientras la Selección Colombia avanza en su camino mundialista, Gol Caracol mantiene un amplio despliegue periodístico desde México, Estados Unidos y Canadá. Un equipo de 70 profesionales trabaja en la cobertura de la cita orbital con más de 20 cámaras y cuatro toneladas de equipos técnicos distribuidos en las tres sedes del torneo.

La victoria de Colombia en su estreno mundialista estuvo acompañada por un masivo respaldo de la audiencia, consolidando a Gol Caracol y a las marcas digitales de Caracol Televisión como una de las principales ventanas para seguir la participación de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026.