Goyo responde a críticas por gato en concierto: “No estuvo expuesto a situaciones incómodas”

La reconocida cantante Goyo respondió a las críticas que le realizaron varias personas en redes sociales por subir a un gato negro en un reciente show, pues muchos expresaron que era una actitud que podría afectar al animal e incluso que podría ser maltrato. La artista enfatizó que su intención nunca fue ofender a sus seguidores ni mucho menos afectar a Mati, como se llama el felino.

Después de las críticas, la misma Goyo, a través de sus redes sociales, compartió un comunicado en el que detallaba lo que había sucedido con el gato y afirmó que el animal estuvo en el escenario bajo el consentimiento de la dueña, quien fue la que lo ingresó y retiro del sitio al cargarlo en sus brazos, como quedó registrado en algunos videos que circulan en redes sociales.

“Quiero contarles que Mati (el gato) está bien, no estuvo expuesto a situaciones a las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato. Entiendo el afán por defender un animalito, entiendo todos los argumentos del lado que vengan. Pero Mati no reflejó con su comportamiento incomodidad, lo sé porque mi hija, mi mamá y yo convivimos con una gata que muchos saludan y hasta envían mensajes y regalos a través de mis redes”, se lee en el comunicado.

Asimismo, Goyo aclaró que el gato estuvo antes del show compartiendo con el equipo, por lo que, según ella, su “tranquilidad y naturaleza fueron sorprendentes”. Sin embargo, reconoció que no era necesario incluir a Mati en el concierto.

Rechazo a comparaciones con esclavitud

En el mismo comunicado, Goyo contó que ha visto los insultos en los que algunos dicen que ella y su hija deberían ponerse una cadena en el cuello, pues para ella es un acto de ignorancia, porque es desconocer la esclavitud y ser racista.

“Leí varios mensajes en los que me mandaban a encadenar a mi hija, comparando este episodio con la esclavitud, ignorando por completo que así van las mascotas a los centros comerciales, a la calle y aeropuertos, etc”, añade el documento.

