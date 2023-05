Video: Goyo le dedicó a Shakira unas palabras agradeciendo su representación latina

Sin duda el nombre de Shakira ha estado en la boca de miles de personas en los últimos meses gracias a sus canciones y su separación con Gerard Piqué, su expareja, quien le fue infiel con la joven Clara Chía cuando vivían juntos en Barcelona, España.

"La lucha" de Shakira, según algunos artistas, ha enaltecido el potencial Latinoamericano para superar las adversidades y sacar potencial de los malos momentos de la vida. Incluso Goyo, quien durante su presentación este jueves, 11 de mayo, en el Movistar Arena aprovechó para dedicarle unas palabras a la barranquillera.

"Esta canción es con todo el amor para una mujer que me inspira a diario, le hice esta versión con toda mi alma y admiración, gracias Shakira”, dijo la cantante en su presentación en el Movistar Arena antes de que saliera Alicia Keys al escenario.

La chocoana sorprendió a todos los asistentes después de cantar su propia versión de 'Antología', la popular canción de la barranquillera, quien, según ella, pese a estar lejos del país es una gran representante en Colombia y el mundo.

Esto si fue precioso @GOYOCQT y su versión de Antología de Shakira. 🥲💚 pic.twitter.com/5dF5aaBdvS — Day|A/N|a 🇳🇬🤘🏻 (@dyn0710) May 12, 2023

Shakira estrena una nueva canción para sus hijos: 'Acróstico'

La cantante colombiana Shakira lanzó este viernes en todas las plataformas digitales su nueva canción titulada 'Acróstico', en la que la letra está dedicada a sus hijos Milan y Sasha, tras haber presentado la trilogía dedicada a su ex pareja, Gerard Piqué , y la colaboración con Karol G en 'TQG'.

La canción incluye frases como "Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad", y en el estribillo se puede escuchar el mensaje de superación que quiere transmitir: "Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; Una sonrisa tuya es mi debilidad; Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor; Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy".

