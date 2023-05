¿Qué significa Acróstico, la nueva canción de Shakira?

Los acrósticos son una técnica literaria que ha sido utilizada desde la antigüedad en la poesía griega y latina. En términos simples, y según la definición de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), un acróstico es una composición poética en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso forman un vocablo o una frase. Pero un acróstico también puede ser una palabra o frase que se forma a partir de una composición acróstica.

Aunque los acrósticos se usaban frecuentemente en la poesía religiosa y amorosa durante la Edad Media, hoy en día, esta técnica se ha popularizado entre los poetas y escritores modernos. Un ejemplo icónico es "A Boat Beneath a Sunny Sky", un poema de Lewis Carroll en el que las letras iniciales de cada verso forman el nombre de la protagonista del poema.

Además de su uso en la poesía y la literatura, los acrósticos también se han convertido en un pasatiempo popular. En estos casos, se presentan unas definiciones o indicaciones, y el objetivo es encontrar las palabras que, colocadas en columna, forman con sus iniciales una palabra o frase.

Este tipo de pasatiempo se considera una forma divertida de ejercitar la mente y mejorar el vocabulario. Los acrósticos son muy populares en revistas y periódicos, y cada vez más personas los disfrutan como una forma creativa y desafiante de entretenimiento.

Publicidad

Shakira dedica su nueva canción "Acróstico" a sus hijos

La famosa cantante colombiana Shakira lanzó una nueva canción llamada "Acróstico", la cual dedicó a sus hijos Milan y Sasha. Este nuevo tema llega después de la trilogía de canciones dedicadas a su expareja, Gerad Piqué, y su colaboración con Karol G en "TQG".

En la letra de la canción, Shakira les canta a sus hijos sobre el amor verdadero y la importancia de no rendirse. Ella expresa: "Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad".

Publicidad

Con este tema, parece que Shakira quiere cerrar un capítulo en su vida, con mensajes de superación que se pueden escuchar en el estribillo: "Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; Una sonrisa tuya es mi debilidad; Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor; Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy".

Escuche y vea Acróstico, lo nuevo de Shakira: