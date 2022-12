¿Ha pensado 'cangrejear'? Aprenda qué hacer con un amor del pasado

Superar un amor del pasado no es fácil y más cuando se ve la oportunidad de regresar con esa pareja, pero según la experta hay que iniciar pensando “porqué se terminó y porqué se quiere volver”.



Diana Pardo explicó que cangrejear es la forma popular para referirse a “echar para atrás” en el amor, a lo que se refirió: “Volver no puede significar reiniciar en el mismo punto”, agregando que “si ese querer volver no tiene razón con la persona, sino con una necesidad de no estar solo, esa relación implicará fracasos”.



Además, en referencia a la ‘tusa’ dijo que esta “determina qué tan sano es volver o no”, enfatizando en que “volver con dolor no permite tomar buenas decisiones”, por lo que recomienda primero vivir y superar ese duelo.



Para la experta “pasar por el dolor hace parte del crecimiento”, y dijo que no es necesario guardar rencor pues “las habilidades emocionales y efectivas se pueden entrenar, como cualquier otra a habilidad”.