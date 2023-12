Habitante de calle le robó la ropa a muñeco de 'Año Viejo' para estrenar: todo quedó en video

En Santa Marta, una escena inusual fue capturada en una fotografía que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Un hombre, aparentemente en situación de calle, se encontró con un muñeco de 'Año Viejo' y, sin dudarlo, decidió quitarle su atuendo compuesto por una camisa blanca y un jean azul en condiciones mucho mejores que las suyas. Esta acción ha generado diversos comentarios en redes sociales.

El protagonista de esta historia es un habitante de la calle de Santa Marta, quien se convirtió en ladrón por un momento al apropiarse de la ropa de un muñeco utilizado en la celebración tradicional de fin de año. Las imágenes captadas muestran al individuo llevándose las prendas del muñeco, que generalmente son confeccionados con ropa vieja y utilizados como parte de la festividad.

La práctica de crear muñecos de trapo con ropa usada ofreció la oportunidad perfecta para este hombre que, en ese momento, solo vestía una pantaloneta. El muñeco, ubicado a las afueras de una vivienda, fue despojado de sus prendas por el habitante de la calle.

En el video, que tiene una duración de más de un minuto y medio, se observa cómo el hombre se acerca a la silla donde está el muñeco y la arrastra hasta la esquina de la calle para comenzar a desvestirlo. El muñeco, vestido con una camisa de manga larga, jeans y zapatos casuales, lucía una apariencia festiva preparada por los residentes de esa vivienda para despedir el año con la mejor actitud.

Este inusual robo ha llamado la atención de la comunidad, dejando a muchos sorprendidos y generando preguntas sobre las motivaciones detrás de esta singular acción. "Él la necesitaba más, le dio mejor uso", "El que no estrena es porque no quiere", "¡Que inseguridad! Ya ni el año viejo se salva", "Por lo menos el man estrena, yo no", son algunas de las reacciones que dejó el inusual hecho.

