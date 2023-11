Se enamoró de conductor de bus y la estrategia que utilizó para conseguir su número se volvió viral

Una madre de dos hijos, Donna, de Whitefield, cerca de Manchester, se ha vuelto viral después de lanzar una estrategia inusual para capturar la atención de un "atractivo" conductor de autobús. La táctica, que involucra una nota gigante en una parada de autobús, ha capturado la imaginación de los miles de habitantes en la ciudad.

Según informes del Daily Star, Donna estaba disfrutando de una cena en un café de la ciudad con su amigo Ryan cuando observó al conductor de autobús en cuestión. Después de contemplar esperar a que el autobús regresara para tener otra oportunidad de ver al misterioso conductor, decidieron crear un plan para poder encontrar al conductor.

La estrategia consistió en una nota llamativa que rezaba "Hey fit bus driver call me", es español: "Hey, conductor de bus en forma, llámame", junto con un número de teléfono. Donna reveló que el número proporcionado es el que Ryan usa para aplicaciones de citas, aunque, hasta el momento, el teléfono de Ryan ha permanecido en silencio, ya que el truco se hizo viral.

A pesar de las críticas que podrían considerar este acto como desesperado, Donna insiste en que el conductor del autobús sabrá que el mensaje era para él: "Hice el gesto con la mano para decirle 'llámame', él debe saber que fui yo", afirmó con confianza.

Publicidad

Donna compartió su motivación para embarcarse en esta aventura poco convencional, citando su desencanto con las aplicaciones de citas tradicionales. "No puedo soportarlos, los encuentro a todos como pez gato. Creo que la gente piensa que hay demasiadas opciones por ahí. Es bastante fácil para la gente decir 'No me gusta la forma en que escribes'. Creo que la caballerosidad necesita volver otra vez", expresó la mujer.

Vea también