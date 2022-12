Hablar con Andrea Echeverri es cosita seria: la artista se confiesa en Blu Radio

Publicidad

La cantante bogotana Andrea Echeverri Árias se confesó con Mabel Lara En Blanco y Negro y pasó de narrar su vida profesional -que le ha llevado a hacerse de galardones como premios Grammy, MTV y Lo Nuestro- a comentar detalles íntimos de cómo se formó como artista, “hippie y feminista”. (Lea también: Encontré en la música el camino perfecto para generar cambios: César López )

Andrea nació en una familia acomodada en el barrio Chicó Norte en Bogotá, “en mi casa cuando tenía un nuevo amigo preguntaban su apellido, clasistas de miércoles, horrible”.

“En esos barrios del norte todo cuesta el triple. A propósito, a mí me gustaba dibujar y al principio estudié Diseño Industrial hasta que me di cuenta que quería estudiar Arte. Entonces me dijeron que de qué iba a vivir pero eso es chévere porque los artistas nos dedicamos a eso así nos muramos de hambre porque nos encanta”.

Cuenta también que siempre fue tímida y de niña “me sentía afortunada de mi familia, veía a mi papá como el más fuerte y con adoración absoluta”. (Lea también: Lo prohibido era lo que más me llamaba la atención: Natalia Lafourcade )

“Yo canto por mi mamá, ella fue la que me presentó la música. Mi mamá es una reina y sigue cantando, es elegante y bonita. Es muy formal”, agregó.

Añade Andrea que “desde muy tempranito” se fue de su casa a vivir en el barrio Teusaquillo pues “allá es más barato todo (…) Hubo varios momentos en mi vida en que me di cuenta que vivir del arte es un camello, porque viví de la cerámica mucho tiempo pobremente”.

“Luego tuve muchos amigos de la Nacho, del Restrepo, Kennedy, y eso me marcó un carácter distinto. Me di cuenta que los del norte son los más ñoños, viven en una bolita de cristal. No recorren sus calles y eso es algo que me llamó la atención siempre”.

Confiesa que su conexión con el campo y las mujeres se dio cuando estudió arte en la Universidad de Los Andes y empezó a leer a Simone de Beauvoir, “con lo que empecé a ver las cosas desde otro lugar. Decía por ejemplo que los tacones y el corsé es una forma de mantener a la mujer dominada porque no se puede mover, qué es eso. A mí me parece muy raro eso”.

A propósito, el nombre de su banda, Aterciopelados, se inspira en el verso de Beauvoir: “aterciopelada flor de la pasión”.

“Nunca tuve problema con los hombres porque supongo que los osados son los que se arriman y esos mismos son los que le gustan a uno. El haberme dedicado al arte me forjó; a lo que sumercé se dedica todos los días de su vida eso hace un cambio profundo, construye una manera de ser, de percibir y vivir”.

A Héctor Buitrago, con quien formó la banda 'Delia y los aminoácidos' lo conoció “en la rumba”. Cuenta que cuando estudió arte se especializó en cerámica en Inglaterra, “luego volví y ese periodo fue el despeluque. Rumbiábamos muy rico y así lo conocí, en un bar en La Candelaria que se llamaba La Casona, y de hecho nos fuimos a vivir juntos y pusimos un bar a una cuadra de La Casona que se llamaba Barbarie, ahí empezó todo, empezamos a tocar y ensayar con Delia y los aminoácidos, ahí empezó todo”.

Escuche en este audio más sobre la vida de Andrea Echeverri y detalles de su carrera profesional como destacada artista colombiana.