Habló suegra de la exreina de belleza Carolina Flores tras asesinarla: “Fue un accidente”

La captura de Érika María Herrera, señalada de asesinar a su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, sigue generando conmoción. La mujer, de 63 años, fue ubicada en Caracas después de permanecer cerca de dos semanas prófuga y, al momento de su detención, aseguró ante las autoridades que todo se trató de un accidente.

Carolina Flores, quien en el pasado ostentó el título de Miss Baja California, fue asesinada el pasado 15 de abril en su apartamento ubicado en el exclusivo sector de Polanco, en Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones, una cámara con sensor de movimiento instalada en la habitación del bebé de la pareja registró el momento del ataque. En el audio se escucha una discusión entre la víctima y su suegra, seguida de seis disparos y los gritos de auxilio de la joven modelo.

Pocos segundos después, Alejandro Sánchez, esposo de Carolina, ingresó al cuarto con el hijo de ambos, un bebé de apenas ocho meses, y preguntó qué había sucedido. Según la grabación, Erika Herrera respondió con frialdad: “Nada, es que me hizo enojar”.



Difunden nuevas imágenes del caso de Carolina Flores Gómez en Polanco.



El video muestra los segundos cruciales al ataque dentro del departamento. En la grabación se escucha al esposo de la exreina de belleza preguntarle a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”, mientras ella responde:… pic.twitter.com/0LMvam8XE0 — La Silla Rota (@lasillarota) April 23, 2026

La mujer también habría pronunciado una frase que hoy es pieza clave en la investigación: “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó”, en referencia a su hijo.

Tras el crimen, la sospechosa abandonó México el 16 de abril en un vuelo con escala en Panamá y destino final Caracas. Su salida del país fue posible porque la circular roja de Interpol solo fue emitida el 29 de abril.

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Según explicó Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Herrera se hospedó inicialmente en el Hotel Eurobuilding y posteriormente se trasladó a La Candelaria. Finalmente, fue localizada en un apartamento rentado por Airbnb en la urbanización El Cigarral, en el municipio El Hatillo.



Rompió el silencio la suegra de Carolina Flores

Durante una transmisión en Facebook, Rico reveló que, al verse acorralada, la mujer insistió en su versión: “Eso fue un accidente, ocurrió con un juguetico que le dejó su difunto esposo”, en alusión al arma de fuego utilizada.

No obstante, las autoridades sostienen que la evidencia contradice esa explicación. Paramédicos confirmaron que Carolina Flores murió por un disparo en la cabeza. En la escena del crimen fueron hallados siete casquillos y varias balas deformadas.

La familia de la exreina también ha cuestionado la actuación de Alejandro Sánchez, quien reportó lo sucedido un día después. Para los allegados de la víctima, esa demora facilitó la huida de la principal sospechosa.