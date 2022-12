Han sido muchos los sueños cumplidos, las sonrisas dibujadas: Misi

María Isabel Murillo Samper, más conocida como Misi, es una pedagoga dedicada cada año al montaje de escenas y divertidas propuestas musicales que alegren la navidad.



Para Misi, quien es sinónimo de Navidad según muchas personas y niños que la han podido ver en escena, esta época del año le recuerda cada parte de su infancia en que junto a su familia se daba la oportunidad de soñar.



“La luz de navidad colombiana no se compara con nada. Se consolidó de una manera muy familiar, en mi caso, por ejemplo, mi madre en sí era navidad”, recuerda Misi, quien en entrevista con Mesa BLU contó cómo va a celebrar los 30 años de su proyecto musical.



Le puede interesar: Abren convocatoria a jóvenes para trabajar durante Navidad y Fin de Año en Bogotá.



“30 años de navidad va a ser un homenaje a Colombia y a la navidad en sí. Vuelven todos los personajes de la navidad y será como llevar esta época del año a una enésima potencia”, dijo.



Misi, quien no tiene hijos, confesó que, aunque es amante de los pequeños, si los hubiese tenido su proyecto no existiría.



“Mi vida gira alrededor de esto, aunque no tengo hijos, porque las cosas no se dieron, dedico mi tiempo a mi familia y a mi trabajo. Incluso, he concluido que si hubiera tenido hijos este proyecto no existiría. Pensaba que no podía trabajar en mi hobbie, que era la música, por eso estudia algo de psicología y educación preescolar, pero me casé a los 18 años y no terminé”, dijo.



Publicidad