Hay un fuerte techo de cristal y discriminación sigue ganando: Fundación Mujeres por la Democracia

En una entrevista para Mañanas Blu, Laura Herrera, directora de la Fundación Mujeres por la Democracia, presentó los resultados de un extenso estudio sobre la participación y el liderazgo femenino en el país.

La investigación, que consistió en 1.900 encuestas realizadas en las cinco principales ciudades de Colombia, reveló una profunda contradicción entre la percepción ciudadana y la realidad política y empresarial.

Según Herrera, existe una "paradoja" en la sociedad colombiana: mientras que el 94% de los encuestados afirma que hombres y mujeres tienen la misma capacidad para liderar, las cifras de representación real son significativamente bajas. Herrera detalló que las mujeres ocupan solo el 29% de las curules en el Congreso, el 27.4% de los asientos en juntas directivas de empresas que cotizan en bolsa y apenas el 12.5% de los cargos de dirección ejecutiva.

"Tenemos un fuerte techo de cristal. Todavía la discriminación sigue ganando", afirmó la directora, señalando que persisten "sesgos invisibles" que impiden el acceso de las mujeres a puestos de decisión.



El estudio también destaca que el 61% de los colombianos considera que las mujeres deben esforzarse el doble para demostrar su valía en el ámbito político.

La investigación también arrojó datos sobre las ventajas percibidas del liderazgo femenino, donde un 53% destaca el orden y la organización, un 52% la empatía y un 49% la administración del dinero.

Sin embargo, Herrera lamentó que estas percepciones no se traduzcan en votos o nombramientos de alto nivel, mencionando que, a pesar de tener candidatas en las contiendas actuales, estas no logran puntear en las encuestas debido a la discriminación subyacente.

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Análisis regional

El estudio identificó que Barranquilla es la ciudad donde se presenta una mayor resistencia al liderazgo de las mujeres, un fenómeno que Herrera atribuye a sesgos culturales arraigados.

Asimismo, se observó que la resistencia es ligeramente más alta en hombres que en mujeres.

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Otro dato preocupante revelado por la encuesta es que el 56% de los colombianos coincide en que no se impulsa a las mujeres a ser líderes desde temprana edad, ni en el entorno escolar ni en el familiar.

Ante este panorama, Herrera subrayó la necesidad de tomar decisiones activas, tanto en el sector público, como en el privado, para romper estas barreras.

Finalmente, la directora de la Fundación Mujeres por la Democracia expresó su deseo de ver cambios históricos en el próximo gobierno.

"Ojalá en el próximo cuatrienio podamos ver la primera mujer ministra de Hacienda de este país", concluyó, recordando que hasta la fecha solo una mujer, Marta Lucía Ramírez, ha logrado ocupar la cartera de Defensa.

Escuche la entrevista: