Preocupantes cifras de violencia en Antioquia: han sido asesinadas 48 mujeres en el departamento

En lo que va corrido del año, en Antioquia han sido asesinadas 48 mujeres. El último caso el de una joven de tan solo 24 años que murió en San Vicente Ferrer.

El asesinato de 48 mujeres en Antioquia durante lo que va de este año mantiene en alerta a las autoridades departamentales y a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Aunque no todos los casos son investigados como feminicidios, las cifras reflejan la persistencia de las violencias basadas en género.

La víctima más reciente fue Valentina Cardona Henao, una joven de 24 años asesinada el pasado 15 de mayo en el municipio de San Vicente Ferrer. La mujer trabajaba en una estación de gasolina cuando hombres en motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

María Camila Usquiano, secretaria General de San Vicente Ferrer, aseguró que las autoridades adelantan operativos y acciones conjuntas con la fuerza pública para esclarecer el crimen.



Antes del caso de Valentina, otra de las víctimas fue Juliana Giraldo Zuluaga de 18 años, quien murió presuntamente a manos de su pareja sentimental en el barrio Libertad en Medellín. A esto se suma el asesinato de Luz Edilma Chavarría en el municipio de Yalí, crimen que, según las investigaciones preliminares, habría ocurrido luego de que ella decidiera terminar su relación sentimental.

Desde la Policía Nacional señalaron que continúan fortaleciendo las estrategias de prevención y atención de violencias contra las mujeres. La teniente Maira Alejandra Romero, jefe de la Estrategia de Familia, Mujer y Género de Antioquia.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia de manera oportuna, insistiendo en que la prevención y la denuncia temprana son fundamentales para evitar nuevas víctimas.