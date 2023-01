Hermana de Georgina Rodríguez asegura vivir entre goteras: “Estoy arruinada y ella no me ayuda"

Consternación en España después de conocerse la historia de la hermana de la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez , pues esta asegura estar alejada de ella y que en este momento la necesita ya que vive en la "ruína" sin ningún tipo de apoyo.

Según reveló Antena 3 , Patricia, hermana de Georgina Rodríguez, solo comparte sangre con la famosa por parte de padre y desde pequeñas tuvieron una relación cercana; sin embargo hoy en día no tienen ningún tipo de contacto.

"Estoy mal, debo seguir luchando y de las condiciones que habeís visto espero vivir mejor. La última vez que hablamos fue antes de morir mi padre, me dijo que me iba a dar las cenizas, pero no me ha dado nada", contó la hermana.

Patricia dice que ella la considera muy cercana y no entiende por qué no quiere saber nada: "No sé si se averguenza de mí", expresó. Ante esa situación, ella está buscando recuperar la relación y no quiere ningún tipo de apoyo económico.

"Me da mucho dolor verme así y comprobar que yo no significo nada para ella ni para la familia (...) Todo lo bueno se acaba", añadió.

Sin embargo, Antena 3 reveló que Georgina Rodríguez sí se habría ofrecido en pagarle los estudios a sus sobrinos y otras cosas, pero Patricia le pidió el dinero en efectivo por lo que se opuso a la situación.

"Yo le llamé por télefono a decirle que no tenía dinero de los libros, también le dije que llamara al colegio si quería y se encargara de todo. No quiero dinero (...) En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y nunca pasó", aseveró.

En medio de la transmisión, Patricia se puso a llorar por la impotencia que siente del olvido de Georgina Rodríguez.

