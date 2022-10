Hermana de Legarda dice que cantante se le apareció en sueños para hablar de Dios

Daniela Legarda, hermana del fallecido cantante payanés Fabio Legarda, compartió en un video que subió a su canal de YouTube lo que ella considera su “despedida con él”. La joven contó que soñó con el artista y él le respondió preguntas sobre Dios y el cielo.

En las imágenes, Daniela explica que, luego de que su hermano muriera por una bala perdida en Medellín el pasado 7 de febrero, tuvo un sueño

“diferente a todos los sueños” que ha tenido en su vida, en una experiencia que le “trajo mucha paz”.

“En este sueño, toda mi familia estaba allá, pero yo era la única comunicándome con Fabio. Lo estoy abrazando y él riéndose. Yo decía por favor, no me dejes, no te vayas, y él dijo Dani, no te preocupes, yo estoy aquí, yo siempre voy a estar aquí. Solo porque no me ves no significa que no estoy aquí. ¡Yo estoy aquí y estoy feliz!”, contó la joven sobre su sueño.

En ese encuentro, como ella lo describe, dice que le planteó a su hermano cuatro preguntas sobre Dios y el cielo, que él le respondió en medio de sonrisas: “¿Por qué has salido en los sueños de todos, excepto en los míos? ¿El cielo es real? ¿Has conocido a Dios? y “Si yo te diera la opción de regresar a este mundo y volver a la vida como era antes, ¿qué dirías?”.

