Hobbies rentables, una alternativa para generar ingresos en medio de cambios laborales

El experto en innovación y modelos de negocio Juan Carlos Contreras se refirió a la posibilidad de convertir los hobbies en actividades rentables, en medio de cambios en el mercado laboral y la necesidad de generar ingresos adicionales.

Durante su intervención en En Blu Jeans de Blu Radio, explicó que todo parte de identificar el contexto y las capacidades de cada persona. “Hay que entender siempre los estados de necesidad de las personas”, afirmó.

El analista puso como ejemplo el impacto de la pandemia y la economía colaborativa, señalando casos como el de plataformas de transporte.

“Empezaron a despedir personas de las compañías y la gente tuvo que dedicarse a otras cosas”, indicó.



Contreras señaló que la clave está en reconocer las habilidades propias antes de intentar emprender. “Lo más eficiente es ser fuerte en lo que soy fuerte”, dijo, al explicar que no todos los hobbies pueden convertirse en negocios rentables.

El análisis incluyó recomendaciones sobre habilidades, construcción de marca y lectura del mercado para lograr rentabilidad en un emprendimiento. Foto: Freepik

También resaltó la importancia de conocer el mercado antes de monetizar una idea. “No es lo que yo quiera que valga, es cuánto vale”, explicó frente a la fijación de precios y la viabilidad comercial.

El experto aseguró que la construcción de marca es un factor determinante. “No le compran al que más sabe, sino al que más conocen”, afirmó, al referirse al concepto de brand equity.

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Sobre el proceso de emprender, indicó que es clave prepararse antes de dar el paso definitivo. “Tengo que estudiar el tema mínimo tanto tiempo para saber los indicadores del negocio”, señaló.

Contreras también habló sobre la necesidad de diversificar habilidades laborales en el contexto actual.

“Mínimo tengo que servir para dos cosas en una compañía o si no me sacan”, dijo.

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En su intervención, insistió en la importancia de las comunidades y el networking como parte del proceso. “No hay nada más poderoso que un metido a tiempo”, afirmó.

Finalmente, aseguró que la decisión de convertir un hobby en negocio requiere preparación y análisis previo del entorno y de las capacidades personales.

Escuche la entrevista completa aquí: