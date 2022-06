Horóscopo de hoy: miércoles 8 de junio, predicciones para el amor

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.



Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈Es un día afortunado para hacer propuestas románticas a esa persona en la que tienes los ojos puestos. Toma riesgos y expresa tu individualidad a través de la forma en la que hablas y la ropa que usas. No tienes que compartir las mismas opiniones que tu acompañante en todo; sin embargo, debes ser honesto contigo mismo y evitar discusiones.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Si has estado buscando una señal de que la persona en la que tienes un interés romántico siente lo mismo por ti, entonces puede llegar la revelación de que eres correspondido. Tus sueños de tener una conexión profunda y significativa con esa persona están a punto de hacerse realidad.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊No desistas en tus intentos de conseguir esa cita tan importante con la persona que te atrae. Todo se reduce a tener la capacidad de ser paciente y persistente. Si actualmente estás en una relación, aprovecha las hermosas condiciones que existen para pasar tiempo de calidad con tu pareja.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Ahora es un gran momento para decir lo que tienes que decir, aquello que mueve tu corazón y te has callado por tanto tiempo. Simplemente debes dejar en claro tu posición y demostrar que no estás dispuesto a aceptar menos de lo que mereces en una relación. Tu pareja verá las cosas desde tu punto de vista y ambos estarán listos para trabajar en lo que pueda enmendarse.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌En lo que respecta a tu relación actual, debes hacer un esfuerzo hoy para depurar algunas cosas negativas que puedan afectarla. Esto te ayudará a recuperar tu capacidad de pensar con claridad. Anímate, y dale otra oportunidad a tu relación, sobre todo si tienes la impresión de que has llegado a un punto en el que ya no quieres seguir adelante.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Si actualmente estás soltero, un colega del trabajo podría despertar tu interés hoy. No dejes que tu nerviosismo te supere, pero tampoco te excedas en los límites profesionales. Deberás abordar esta circunstancia con precaución y moverte lentamente, pero sigue adelante si decides dar el paso inicial.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎Si actualmente no tienes pareja, es posible que te sientas un poco desconcertado o confundido acerca de cómo transmitir tus emociones a esa persona que llama tu atención. Encuentra un amigo que ambos tengan en común y que pueda ponerte en contacto con esa persona por la que sientes algo.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Deberías esforzarte en mejorar tu capacidad para conversar con tu pareja. Tu renuencia a comunicar lo que necesitas y deseas podría ser la causa principal de varios problemas que han surgido aunque parezcan insignificantes. Todos estos inconvenientes se pueden evitar si comunicas tus sentimientos de manera transparente y asertiva.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Es posible que tengas la impresión de que tu pareja te ha estado usando por razones que no son particularmente profundas. Has tenido la impresión de que no ha estado tan comprometida emocionalmente en la relación como tú. Ahora es el momento de expresar todas estas inconformidades y asegurarte de que tú y tú pareja estén en la misma página.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Considera realizar una evaluación honesta de tu situación romántica actual y de tu capacidad para el compromiso a largo plazo. Es posible que tu corazón no esté totalmente en tu relación, pero te resistes a confesarlo. Esta es la razón por la cual estás haciendo cosas como albergar sentimientos de frustración o indagar en el pasado de tu pareja.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Estás pasando por un período de rápido desarrollo emocional en este momento, y lo más importante en lo que debes concentrarte es tu independencia. Es esencial tener en cuenta que tú y las personas que te importan están jugando para el mismo equipo. No permitas que ingresen dudas al respecto ya que esto podría abrir una brecha entre tú y tus seres queridos.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Es posible que suceda algo inesperado en tu vida romántica que altere la forma en que te sientes contigo mismo. Tal vez finalmente hayas llegado a la conclusión de que quieres casarte o romper definitivamente. Esto hará que tu vida dé un vuelco total, prepárate.