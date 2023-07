Horóscopo de hoy 15 de julio para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): El amor puede tomar muchas formas y algunas de ellas son una sorpresa. Venus te trae romance hoy, así que mantén tu corazón en alerta máxima y diviértete. Si estás asentado con una pareja, el chat que parece más rutinario puede albergar las mayores esperanzas.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Una mañana para tareas de dinero y administración de la vida puede convertirse en un momento de conexiones extra especiales más tarde. Así que tómate el tiempo para abordar una lista de "cosas por hacer" lo antes posible. Cuando ves una actuación en vivo o filmada y sientes que tienes algo que agregar, este puede ser tu genio creativo profundo que brilla.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): La belleza de un jardín, o una exhibición de flores, puede preparar el escenario para una conversación sincera que cambia vidas. Y para esta noche puede estar en un nuevo camino con una gran meta de efectivo al final y la sensación de que estás cumpliendo tu destino. Una foto tuya con dos extraños puede tener una conexión con una celebridad, así que averigua más.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Fijar una imagen de ti mismo en tu mente, como el personaje tranquilo y seguro de sí mismo que anhelas ser, puede dar lugar a una presentación que estremecerá tu mundo y tu corazón. ¿Ya estás enamorado? En lugar de pronosticar cómo responderá un compañero, la suerte hará girar tres ruedas al mismo tiempo.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Una luna de amistad te da el empujón para volver a estar en contacto con alguien a quien quizás no conocías bien, pero que dejó un gran vacío en tu vida. Vale la pena averiguar qué les depara el futuro a ustedes dos. Los números de cumpleaños pueden ser un vínculo de suerte.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Si sabes que una ambición es demasiado para ti solo, puedes elegir a los amigos perfectos para que te ayuden. Pero es importante ser honesto desde el principio, especialmente sobre cuánto compromiso esperas. ¿Enamorado? Olvídate de las tareas del hogar y pasen tiempo juntos relajándose y charlando.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Tal vez no te veas a ti mismo como un líder, pero tu carta hoy sugiere que muchos otros sí lo hacen. Entonces, si se ofrece un papel importante, no lo descartes automáticamente. Piénsalo bien. Tu zona de fitness tiene un elemento de la fantasía de Neptuno que puede mantenerte persiguiendo una meta imposible.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Sea quien sea o lo que sea que quieras ser, la luna de transformación puede ayudar a que esto suceda hoy y llevarte a emocionantes aventuras esta noche. Si has estado pensando en un nuevo look, estilo o forma de conocer gente, es el día para probarlo. Si un amigo o familiar te ha defraudado con demasiada frecuencia, Marte te ayuda a tomar decisiones firmes.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Las parejas que se reconciliaron recientemente pueden compartir algunas noticias emocionantes hoy, y sí, usted puede ser parte de esta pareja o tener un papel clave en su futuro. Tu carta está llena de potencial para atravesar obstáculos y reescribir las reglas del romance a tu favor. Entonces, en lugar de esperar entre bastidores, estarás tomando las decisiones.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): La fuerza de tu sentido del yo respaldado por Venus te ayuda a decir no a las cosas que sientes que no son adecuadas para ti. Incluso si siempre has ido con un grupo, esta vez puedes mantenerte firme y solo. Tu capacidad para abrirte paso entre las tonterías y encontrar datos y cifras valiosos se dispara rápidamente.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Recorrer primero un camino creativo en tu mente puede ayudarte a identificar giros y vueltas y elaborar una estrategia por adelantado. Esta también puede ser una forma positiva de visualizar el amor que tienes convirtiéndose en el amor que necesitas. Sobre todo, hoy, eres el signo de unir personas, ideas y afectos.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Incluso si por lo general te aferras a caras y lugares familiares, con Marte y una luna que busca emociones en tu carta, estás listo para probar nuevos horizontes. Venus promueve el bienestar, por lo que si el amor te hace sentir menos del 100 por ciento feliz, puedes lidiar con eso. ¿Soltero? Una clase de gimnasia al aire libre puede cambiarlo todo.