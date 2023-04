Horóscopo de hoy 16 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): El sol cambia tu atención de yo-yo-yo a un enfoque en la comunidad que te rodea. Esto puede significar ayudar a otros. También hay una línea de carrera sólida que te lleva hacia un trabajo que puede pagar poco al principio, pero tiene un gran potencial. Un eclipse de luna en el signo personal de Aries ilumina nuevos comienzos con rostros familiares.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Tu momento zodiacal en el sol se acerca a medida que tu explosión anual de alta energía está madura para ser utilizada en proyectos ambiciosos y escenarios de amor aventureros. Sabes lo que quieres hacer y adónde quieres ir, así que haz que suceda.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): En lugar de estar rodeado de personas que dicen "sí", puedes conectarte con personas que te desafían. Esto puede ayudar a que tus sentimientos se reafirmen, a medida que te des cuenta de qué defender y qué desechar. Venus está en tu zona de autoexpresión, así que, si estás enamorado, trata de no contenerte cuando debas compartir.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Eres la vida y el alma esta semana como lo es el sol en tu sector social. Pero elige a tus amigos sabiamente, no dejes que ellos te elijan a ti. Un poco de atención en el trabajo es halagador, pero puedes decidir hasta dónde llega.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Descartar un plan de viaje y comenzar de nuevo puede parecer drástico, pero puede ser la ruta correcta ya que el eclipse de luna nueva ilumina las oportunidades. Tu viaje puede ser aún mejor, además de que eliminas a aquellos que solo quieren ser pasajeros.

Tus lazos de amor son calentados por el sol y empiezan con “J”.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): A medida que Mercurio, el gobernante inteligente, cambia de dirección, comienza a cuestionar la información relacionada con un entorno familiar o de amistad. No tienes toda la historia, así que necesitas saber más. Esto puede llevar a un final feliz.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Tienes el calor del zodiaco para ser quien quieras ser, y comienza dejando ir las creencias limitantes. En su lugar, la nueva y reluciente confianza de Libra. En el amor, si ves a alguien que te gusta, ¡no hay quien te detenga!

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Tu enfoque de amor único es ver el lado serio y combinarlo con diversión. Para que una pareja pueda llegar a promesas especiales rápidamente. Si eres soltero, alguien que conozcas por primera vez en un entorno de entrenamiento puede ser compatible.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): La luna nueva de esta semana en su zona de música y drama puede sacar a relucir una habilidad oculta. Pronto podrías estar trabajando en el mundo del entretenimiento, tal vez como parte de un equipo profesional. Si estás enamorado, Venus hace que hablar del mañana sea más fácil y dos personas se olvidan del ayer.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): La espera de una nueva oportunidad de hogar está terminando, y puede verse en una nueva dirección, quizás muy al sur. Esto también puede ser una noticia positiva para el hogar que tienes, ya que la incertidumbre puede convertirse en reglas confiables; esta vez, alguien mayor se mantendrá al margen.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Puedes jugar un papel clave en un concurso relacionado con la decoración del hogar esta semana, incluso si solo se trata de que alguien que se resiste al cambio reconozca tus puntos de vista. El romance en tu carta es frágil y fugaz: úsalo o piérdelo. Si tiene la opción de socios potenciales, elija uno con un cumpleaños de otoño.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Si siempre eres cauteloso con el dinero, esto puede cambiar gracias a la influencia de Mercurio. Ves que vale la pena tratarte a ti mismo o a los demás. Ese viaje de ensueño para visitar a alguien especial puede ser el primero de tu nueva lista de tareas pendientes.