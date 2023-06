Horóscopo de hoy 23 de junio para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Nos dicen que creamos nuestras propias realidades. Cultivamos una visión del mundo, y una estrategia para vivir en él, en base a lo que creemos. Y estos conceptos afectan la forma en que interactuamos con las personas y situaciones que nos rodean. No es de extrañar que a menudo nos quedemos estancados en la rutina, incapaces de romper hábitos y acceder a nuevas perspectivas. Este fin de semana, tendrás la oportunidad de ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Puede que ni siquiera sea uno que aprecies. Pero provocará una realización.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Estás lleno de dudas y cuestionando tu juicio. Sin embargo, eso no es tan "incorrecto" como parece. De hecho, ¡es saludable! ¡Gracias a Dios que no eres una de esas personas engañadas que piensa que tiene razón todo el tiempo! Todos cometemos errores. Pero uno de los mayores errores es cuando asumimos, solo porque hemos cometido uno o dos errores, que no vamos a hacer nada bien. No te juzgues con demasiada dureza, tus ideas son acertadas. Si tienes fe en ti mismo, puedes hacer algo realmente bien este fin de semana.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Hay una necesidad apremiante en tu vida. Algo tiene que pasar. Sin embargo, te sientes reticente. No es que estés siendo quisquilloso, simplemente no quieres que una sensación de urgencia afecte tu juicio. O te encuentras aceptando un compromiso que te perjudicará. Sin embargo, se está haciendo difícil esperar. Su paciencia se estira. Este fin de semana trae una oportunidad que podría convertirse en una posibilidad creíble. Dado todo lo que está tratando, use esto como su punto de partida. ¿Listo? ¿Estable? ¡Ir!

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Intenta echar un vistazo más de cerca a algo que estás tentado a ignorar. Desde donde estás parado, puede parecer trivial. Pero necesitas cooperar con alguien que tenga un punto de vista diferente. Y, dado que les importa a ellos, tendrás que encontrar una manera de que te importe a ti. Sería fácil pensar que no tienes suficiente tiempo para invertir en tal distracción. Podrías cuestionar la integridad de esta persona que no puede ver las cosas como tú. Pero si puede anular esa actitud, accederá al apoyo que lo llevará al éxito.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): a veces las circunstancias realmente parecen estar conspirando contra nosotros. En otras ocasiones, un factor más tortuoso nos impide realizar nuestros sueños. Incluso cuando el camino por delante está libre de obstáculos, la duda o el miedo pueden interponerse en el camino del progreso que necesitamos hacer. Los obstáculos físicos son mucho más fáciles de sortear que las barreras psicológicas. Es por eso que los avances emocionales son tan poderosos. Este fin de semana, si te propones ordenar y reorganizar tu mobiliario mental, puedes lograr algo extraordinario.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Si pudiera transformarte en un superhéroe por un día, ¿cuál sería tu poder? Aparentemente, la mayoría de la gente dice volar, ¡lo que ayudaría con la contaminación de las carreteras! Otros eligen la invisibilidad. ¿Pero no es este un poder que ya tenemos? Todos podemos pasar a un segundo plano cuando nos convenga. El problema es que no afrontar lo que está pasando no siempre es una opción saludable. Sin embargo, hay momentos en los que es aconsejable salir del centro de atención. Puede darle la oportunidad de reevaluar y luego hacer un movimiento magistral.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): A menos que sea un gran concursante o un entusiasta de la arquitectura moderna, es posible que no sepa cuál de los edificios de la Tierra es el más alto. Y, dado que a los humanos les gusta construir edificios imponentes, ¡la respuesta de ayer probablemente estará desactualizada cuando lea esto! De todos modos, ¿a quién le importa? El hecho de que alguien construya una extensión de techo no significa que su hogar vaya a ser más feliz. No estamos más contentos porque tenemos más espacio. Te mereces lo mejor. Solo asegúrate de saber qué es lo mejor en realidad.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): si está atrapado entre la espada y la pared, es fácil olvidar que cada nube tiene un lado positivo. El sol siempre sale, por muy oscura que sea la noche. Es posible que se sienta agobiado por la cantidad de problemas con los que está lidiando. Pero, como Mercurio (intelecto) se vincula con su regente, Júpiter, trae un momento de iluminación. Le ayuda a encontrar una manera de priorizar sus responsabilidades para que sean más fáciles de manejar. Un gran avance es posible este fin de semana. Luego concéntrate en lo que disfrutas.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Supongamos que vives en un desfiladero rodeado de montañas. A menos que haga el esfuerzo de subir a la cima, no entenderá la experiencia de pararse en un pico y disfrutar de la vista. No importa cuántas personas te digan lo increíble que es, sus descripciones no significarán mucho. Algunas cosas tienen que ser experimentadas para ser apreciadas. Si te encuentras hablando con alguien que no sabe lo que tú sabes, no hay forma de que acepte tu punto de vista. Solo tendrás que mostrárselos.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Puede que no pienses que eres psíquico, pero todos tenemos la capacidad de ver en la mente y el corazón de otras personas. Y todos podemos leer entre líneas. Sin embargo, hay momentos en los que nos equivocamos y hacemos suposiciones inexactas. Este fin de semana, compruebe que no está llegando a una conclusión basándose únicamente en la lógica. Existe la posibilidad de que solo te cuenten una parte de la historia. A medida que Mercurio (intelecto) se vincula con Júpiter y Neptuno, la nueva información brinda una perspectiva más precisa.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): ¿Cómo puedes convertirte en mariposa a menos que hayas pasado por la etapa de oruga? ¿Tiene algún sentido crear un entorno seguro y acogedor, con la esperanza de que proporcione las condiciones adecuadas para que broten sus alas? ¡Sí hay! Ni siquiera puedes imaginar el potencial de cambio en tu mundo. Si las orugas pudieran hablar, dudo que tuvieran idea de su futura belleza. Este fin de semana, haz espacio en tu vida para un cambio sorprendente. Que no tengas alas no significa que no puedas volar.