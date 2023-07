Horóscopo de hoy 28 de julio para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Una luna con sed de conocimiento, más la llegada del inteligente Mercurio a tu sector profesional, hacen de este un día para pensar seriamente en una mejora profesional. Verás formas simples de hacer que el trabajo que tienes sea más emocionante. Comienza a planificar los pasos hacia el trabajo que siempre has deseado.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Tu carta sugiere que puedes esconderse detrás de una máscara de buen humor o buenos momentos y es hora de detenerse. Tomar en serio tus propias ambiciones y sentimientos es el primer paso, y decirte a ti mismo que mereces el éxito es el segundo. Puede que no a todo el mundo le guste esta nueva versión de ti, pero cuando sabes que estás siendo sincero, nada puede detenerte.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): La luna y el sol te ayudan a ser el tipo de compañero de equipo cariñoso, honesto, contigo mismo y con todos los demás. Una época de tareas difíciles puede terminar, a medida que encuentras formas de superar los desafíos.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Tu carta de trabajo y dinero están conectadas de maneras que quizás no esperes. Tu respuesta ante cualquier opinión ajena, es una buena guía. A medida que Mercurio toma el control de tu zona de comunicación, reconsidera un mensaje eliminado como algo importante.

Publicidad

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Hay una sensación de ensueño en tu zona de fantasía y dejar que las caras y los lugares pasen por tu mente puede dar lugar al menos a una certeza sorprendente. Tu sector del dinero está en el centro de atención de Mercurio.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Reducir un poco la velocidad puede ayudar a que todo se ponga al día. La fuerza de Saturno puede convertirse en terquedad, así que mantente atento a esto. La llegada de Mercurio a tu signo ayuda a que se despejen las nubes y aparezcan nuevos caminos personales.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Lo que dices importa menos que cómo lo dices, así que mantén un tono ligero y brillante. Evitar el juego de la culpa puede mantener a todos de acuerdo. En términos amorosos, redescubrir el respeto, incluso si eso significa hacer concesiones, puede ser un movimiento de asociación fuerte.

Publicidad

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Un tiempo de tratar de complacer a todos puede terminar cuando la calma y el dominio emocional de Mercurio se afiancen. Así que podrás decir que no a las demandas sin sentirte culpable y hacer frente a las respuestas, incluso si no son las que esperas.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Una luna profundamente personal valida todo lo que te hace ser quien eres, y si otros no están listos para hacer lo mismo, sigue adelante. Es posible que no te des cuenta de cuánto te has alterado para adaptarte a una especificación de trabajo. Con la vista clara de Mercurio en tu zona de establecimiento de objetivos, puedes trabajar en una lista de deseos.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): La diferencia entre las ilusiones y la planificación práctica está resaltada por la luna y Marte hoy: los sueños de viaje son el foco. Mantener un viaje como una fantasía imposible puede impedirte incluso intentar que suceda. En términos de amor, eres impulsivo e intuitivo a la vez.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Solo por un día, deja que tu pareja elija. Renunciar al control puede abrir tu corazón y dejar entrar a personas especiales. Puedes aplicar este proceso a cualquier otra opción hoy, desde propiedades hasta números. Tu zona de transformación vincula la suerte con la letra "M".

Publicidad

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Tienes la energía de la carta para elegir grandes metas, además de la determinación del planeta para hacerlas realidad. También eres un negociador dotado, con la capacidad de ver la vida y el amor desde muchos lugares. Un rol como entrevistador, en privado o en público, puede ser una opción laboral futura.