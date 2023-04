Horóscopo de hoy 6 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Tu carta está llena de energía y la capacidad de cambiar tus decisiones y su dirección. Controla lo que dices hoy y cómo lo reciben los demás. Tendrás un sexto sentido para encontrar dinero extra esta semana.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Quién eres en el trabajo puede ser diferente a lo que es tu personalidad verdadera. Pero puedes combinar los dos y ser más profesional en tu familia y paciente en tu equipo de trabajo. Este puede ser el catalizador que ponga en marcha un cambio bidireccional.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Un estallido de ideas brillantes llega a cada centímetro de tu cuerpo. Tu tarea es convertirlas en realidad. Lo que deseas ser y en quien sea que pienses primero cuando pienses en tu futuro, deben ser tus prioridades. La falta de respuesta a un mensaje puede ser una señal.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Los pensamientos más profundos sobre ti mismo y el futuro están listos para ser revelados. Si sientes que has estado tratando de ignorar un fuerte deseo por otro tipo de vida, hazte la promesa de lograr este cambio de una vez por todas. Una reunión familiar trae algunas noticias.

Publicidad

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): No eres exactamente tímido para presentarte, pero te sentirás cobarde frente a alguien que acabas de conocer. Esta persona podrá ser alguien que moldee tu destino. Solo tú puedes decidir cómo y cuándo, así que no te apresures a nada. Marte habla de posibles secretos: aléjate de los chismes.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Esta luna llena trae potencial de trampas en el área del dinero, por eso debes tener el ingenio y la sabiduría para manejar todo bien. No le debes nada a nadie digan lo que digan. En el amor, trata de no responder a comentarios provocadores. Si eres soltero, un Sagitario te mira de lejos.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Tienes una luna llena personal que puede poner patas arriba tu horario habitual. Te encuentras cambiando la certeza por el azar y los viejos hábitos por nuevas experiencias. Nunca dudes de que tus ideas sobre el futuro son las correctas. La pasión será descarada e impredecible.

Publicidad

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Con la luna en el equipo opuesto al sol y Júpiter, es posible que debas hacer algunos ajustes a un plan ya trazado. Pero esto puede mejorarlo. Nunca dudes de lo que te trae la vida, el amor se trata primero de sentimientos, así que sigue tu corazón, no lo que diga tu cabeza.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Repasar lo que significa ser un buen amigo puede llevarte a una encrucijada. El pasado es importante pero el futuro aún más. Ten esto en cuenta cuando elijas. La suerte de Júpiter brilla en una decisión que te deja fuera de tu zona de confort.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Tu zona del éxito brilla con oportunidades nuevas y deberás esperar lo inesperado. Una luna llena de sentimientos intensos puede traer palabras de amor o eliminar algunos trámites burocráticos profesionales. La suerte lleva a la puerta número 2.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Tan pronto como te veas a ti mismo como alguien que está creciendo y aprendiendo, podrás aflojar los controles estrictos que te has impuesto últimamente. Cometer errores en cada parte de la vida y el amor, es solo una práctica para mejorar. Si otras personas no pueden ver esto, no valen la pena.

Publicidad

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Leer la mente y comprender los corazones puede ser tu mejor habilidad, y esto te ayuda a tratar con las personas de la manera más amable y clara posible. Trata de no dejar atrás un lazo de amor, un toque tierno significa más que mil palabras.