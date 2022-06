Horóscopo de hoy: domingo 5 de junio, conozca las predicciones

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Publicidad

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Tendrás un respiro en medio del duro agite laboral y debes aprovecharlo al máximo para recargar energías. Prepárate ante la posibilidad de viajar y evita cargar encima responsabilidades que no te competen. En el amor, es posible que existan sentimientos encontrados frente a una posibilidad sentimental del pasado. No te culpes, vive el presente.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Es momento de soltar amarres y dejar que las cosas sigan su curso natural. No intentes aferrarte a proyectos que claudicaron o que representan más perjuicios que beneficios. Encontrarás en próximos días la posibilidad de compartir e invertir en tu entorno. No te limites. En el amor, actúa con humildad frente a tu pareja, valora lo que han construido.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Es posible que estés pasando por turbulencias en lo económico o en el plano laboral. Viejas cuentas del pasado podrían pasar factura en momentos muy poco convenientes. Debes orientar tus emociones y conciencia hacia el perdón y la misericordia. En el amor, tendrás que ponderar hasta dónde irás con el compromiso en una relación. Cuídate de no hacer daño ni recibirlo.

Cáncer (junio 22 - julio 2)

♋ Un problema de salud de un ser querido tendrá una resolución pronta. Tendrás que rendir tributo de agradecimiento. En el plano económico, viene un alivio importante que pondrá en orden tus finanzas si actúas de manera ordenada. En el amor, si vives en soltería es posible en el fondo de tu corazón haya una pasión que late con fuerza creciente. No te reprimas, si encuentras signos de respuesta positiva, llegó el momento de dar el paso.

Publicidad

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ El dilema de si la vida te ha tratado con justicia o no podría causarte dificultades contigo mismo y el entorno. Cruzas por un momento de reflexión en el que cavilar sin un horizonte podría causarte daño. Es tiempo que adviertas con detenimiento que estás en el centro de muchas vidas y que en realidad eres una persona valorada y querida. En el amor, los encuentros y momentos en pareja están altamente favorecidos. Suelta tus riendas.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Cultivaste un importante liderazgo del que muy pronto recibirás frutos, pero en este camino has sacrificado momentos valiosos que deberías haber dedicado a los tuyos. Es el momento ideal para compensar muchas ausencias. Aprovecha la primera oportunidad. Hazles saber lo importantes que son para tu proyecto de vida. En el amor, podría aparecer un fantasma del pasado. La vida te exigirá actuar con determinación y madurez.

Publicidad

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Sin darte cuenta, has sumado varias responsabilidades y te has convertido en una parte vital de la vida de muchas personas. Aunque no lo notes, eres un ser altamente apreciado y las expectativas de los demás hacia tu destino son muy positivas. En el amor, estarás retribuido y recibirás muestras de cariño que no debes pasar por alto.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Aparece en el horizonte una oportunidad de trabajo ventajosa que te brindará bienestar y desarrollo personal. Tendrás que establecer un justo balance para no completar procesos importantes que llevas a cabo en el plano emocional y familiar. evita juzgar con dureza y valora el esfuerzo de las demás. En el amor, gozas de las mieles de un renovado fuego con tu pareja. No te reprimas y construye sin disminuir la marcha.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ A veces actúas de manera testaruda y cuando encuentras rechazo o desaprobación simplemente te aíslas. Recientemente has pasado por momentos difíciles, tras los cuales no has esgrimido una necesaria autocrítica. Son tiempos de cambio y de reflexión. Debes pensar y actuar de manera estratégica, para lograr éxito. Es tiempo de un balance. En el amor, relájate, tendrás en las horas con tu pareja retozos necesarios para analizar la vida en común y superar las dificultades.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ En ocasiones, sin saber la razón, respondes con una dureza inesperada. Es momento de suavizar tus relaciones y ser flexible. Se prevé un bienestar en el plano familiar y tranquilidad para tomar asertivamente decisiones represadas. Un viejo pleito legal está a punto de resolverse. En el amor, tu ternura y benevolencia te permitirá vencer en el duelo del cariño. Eres una persona muy apreciada, aprovecha los momentos en pareja.

Publicidad

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Llegó el momento de decir adiós al pesimismo, la visión negativa de las cosas que ha predominado desde hace un tiempo recibirá un golpe de luz que te dejará viendo estrellas y viviendo entre ellas. Vienes grandes alegrías y aventuras. Encontrarás sorpresas a cada paso de tu vida, pequeños milagros sacudirán el tedio y te harán crecer. Agudiza tus sentidos para disfrutar de todo ello. En el amor, tu encanto arrollador rinde frutos, es posible que esté muy próximo un compromiso o matrimonio.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Se favorecen los emprendimientos, la búsqueda de trabajo y el comercio. Debes tener mucha atención a las oportunidades financieras que puedan surgir por estos días. Es posible que recientemente hayas pasado por una disputa familiar, que pronto llegará a su fin y que abrirá un tiempo extenso de serenidad y calma en el hogar. En el amor, es posible que se desaten algunas disputas por factores externos. Procura no irte a dormir sin solucionar cualquier diferencia.

Publicidad

Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta: